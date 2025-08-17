Juve, poco spazio con Guardiola: Comolli fiuta il colpo dal City

La Juve continua a guardarsi attorno con vivo interesse alla ricerca delle giuste occasioni che arrivano da tutto il mondo. In tal senso, Comolli può approfittare di un calciatore che sta trovando poco spazio con Pep Guardiola e che può diventare una occasione di mercato.

Per i bianconeri dal campo stanno arrivando buone notizie, come certificato dalla buona dimostrazione di forza offerta nell’amichevole contro l’Atalanta. Dal forte retrogusto di Serie A e vinta per 2-1, con delle ottime risposte date sia da Jonathan David che da Dusan Vlahovic in attacco. Ovviamente, però, la squadra necessita di ulteriori rinforzi ed è proprio in questa direzione che sta agendo Comolli, nella consapevolezza che le risorse sono limitate e che non si può restare così se si intende tornare realmente competitivi ad alti livelli. In Italia ed anche in Europa.

Ovviamente le linee guida vengono dettate e concordate dalla dirigenza insieme ad Igor Tudor e, da questo punto di vista, le novità sono all’ordine del giorno. In tal senso, c’è una occasione che la Juve ha messo nel mirino e che può diventare una interessante opportunità di calciomercato. Il giocatore, infatti, di proprietà del Manchester City sta trovando poco spazio e può andare via a condizioni davvero molto vantaggiose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che possono diventare una svolta interessante.

La Juve pesca in casa Manchester City? Le ultime notizie

La Juventus non può di certo pensare di fermarsi a Chico Conceicao e Jonathan David, soprattutto vista la cessione di Weah. Serve, infatti, ancora inserire un laterale di destra di centrocampo ed ora arriva una importante svolta. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juve ha messo nel mirino Rico Lewis, fortissimo terzino destro pieno di talento di proprietà del Manchester City. Classe 2004, Guardiola gli ha concesso un discreto spazio tenendo conto dei vari parametri e del livello stratosferico della rosa dei Citizens.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro e si tratta di una pista a sorpresa ma che può regalare delle sorprese. Il giocatore, per il momento, ha sempre preferito restare al City piuttosto che dire addio. Ma chissà come potrebbe reagire davanti all’interessamento di un club come la Juve che gli darebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità. La Juventus resta vigile, nella consapevolezza che la concorrenza è di primo piano dal momento che sulle tracce di Rico Lewis ci sono club come il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid. Per le uscite, invece, si avvicina il ritorno di Arthur al Gremio.