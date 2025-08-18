Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, il nuovo centrale dalla Francia: l’inglese per Tudor

Foto dell'autore

Novità importanti in casa Juventus per un nuovo difensore da regalare a Tudor. Spunta il giovane centrale inglese che milita in Francia: la svolta

Saranno ore calde in casa bianconera per una nuova occasione di mercato in vista della prossima stagione. Può sbarcare subito il nuovo difensore che gioca in Francia: ecco il profilo del centrale inglese.

Charlie Cresswell in azione
Juventus, il nuovo centrale dalla Francia: l’inglese per Tudor – Ansa – calciomercato.it

 

La dirigenza bianconera continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi risvolti in difesa. Urgono rinforzi per ultimare la rosa a disposizione di Tudor: spunta l’intreccio a sorpresa dalla Francia per il nuovo centrale inglese. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per una nuova soluzione immediata: ecco l’affare a sorpresa per puntare in alto con un profilo giovane e dal futuro roseo. Un intreccio interessante per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: scopriamo subito i nuovi dettagli decisivi per avere la meglio sulle dirette concorrenti.

Calciomercato, nuova occasione dalla Francia: l’intreccio in Serie A

Un’alternativa interessante per puntellare il reparto arretrato di Tudor: il giocatore inglese non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità dopo essersi messo in mostra in Francia.

Charlie Cresswell in azione
Calciomercato, nuova occasione in casa Juve: spunta il centrale – Ansa – calciomercato.it

 

Come svelato dall’edizione odierna de la Stampa, nel mirino della Juventus ci sarebbe come alternativa anche il giovane centrale inglese del Tolosa, Charlie Cresswell. Il giocatore è stato visionato nei giorni scorsi a Nizza durante la sfida di sabato scorso da un osservatore bianconero. Classe 2002, il difensore inglese è cresciuto nel vivaio del Leeds United prima di sbarcare in Francia per sposare il progetto del top club francese.

Saranno ore calde per una nuova soluzione immediato in campo internazionale. La Juventus vorrebbe subito partire alla grande con la nuova stagione: spunta l’alternativa numero uno per rinforzare la retroguardia bianconera. Ecco la novità interessante per allestire una rosa super competitiva in vista dell’inizio stagionale.

Un momento decisivo per farsi trovare pronto per ogni competizione in vista del futuro. Spunta così l’occasione per rinforzare la retroguardia bianconera: la nuova idea in Serie A per puntare sempre più in alto. Charlie Cresswell è voglioso di nuove sfide in campo internazionale e così la Juventus potrebbe avere la meglio in ottica futura. Un profilo a sorpresa per continuare ad essere protagonisti nuovamente anche in Champions League: la mossa a sorpresa in Serie A. Il tempo stringe per un nuovo colpo in difesa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie