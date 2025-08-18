Juventus, il nuovo centrale dalla Francia: l’inglese per Tudor

Novità importanti in casa Juventus per un nuovo difensore da regalare a Tudor. Spunta il giovane centrale inglese che milita in Francia: la svolta

Calciomercato, nuova occasione dalla Francia: l’intreccio in Serie A

Come svelato dall’edizione odierna de la Stampa, nel mirino della Juventus ci sarebbe come alternativa anche il giovane centrale inglese del Tolosa, Charlie Cresswell. Il giocatore è stato visionato nei giorni scorsi a Nizza durante la sfida di sabato scorso da un osservatore bianconero. Classe 2002, il difensore inglese è cresciuto nel vivaio del Leeds United prima di sbarcare in Francia per sposare il progetto del top club francese.

