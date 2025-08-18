Juve, piano salva Bremer: rinforzo last minute anche in difesa

Il mercato della Juventus non si fermerà all’attacco, ma l’idea è quella di consegnare a Tudor rinforzi in ogni reparto: anche in difesa c’è una strategia last minute

I bianconeri in questi giorni sono molto impegnati sul fronte offensivo, con Randal Kolo Muani sempre più vicino al ritorno e con nuovi contatti per Edon Zhegrova. Non è da sottovalutare, però, anche un piano di rinforzo per la retroguardia di Igor Tudor.

Il ritorno in campo di Gleison Bremer è certamente la miglior notizia possibile per la Juventus, che potrà avere a disposizione quello che probabilmente è il miglior centrale della Serie A, ma non bisogna sottovalutare i rischi che presenta il recupero da un infortunio come quello che ha avuto il brasiliano. Ecco perché non è da escludere che nelle ultime giornate di mercato la Juventus possa fare un colpo in difesa e il primo candidato è un volto noto.

Juve, Renato Veiga è ancora ai margini del Chelsea: ipotesi ritorno

Uno dei calciatori più apprezzati della scorsa stagione della Juventus è stato Renato Veiga. Arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea, il portoghese ha conquistato tifosi e compagni con personalità e prestazioni: ora è ancora ai margini del club inglese.

Renato Veiga continua a essere un esubero a Londra e, mentre la sua cessione sembrava essere certa qualche settimana fa, ora è ancora bloccato nella rosa dei Blues. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, il portoghese vorrebbe tornare in bianconero e la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere in piedi una nuova operazione con il Chelsea.

Insomma, attenzione a quello che può accadere negli ultimi giorni di mercato, quando il bisogno di vendere di una squadra incontra la necessità di acquistare di altre. Con Renato Veiga di nuovo alla base, Tudor avrebbe un difensore molto apprezzato e che potrebbe permettere di gestire al meglio Gleison Bremer. Il piano per blindare anche la difesa inizia a intravedersi.