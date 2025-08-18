Juve a trazione offensiva: primi contatti per l’esterno preferito di Tudor

La Juventus non si accontenterà di Kolo Muani e proverà a soddisfare le richieste di Igor Tudor: nuovi contatti in Ligue 1 per costruire una squadra a trazione offensiva

Non ci sono più dubbi ormai, nelle prossime due settimane la Vecchia Signora vuole prendersi la scena sul mercato: oggi sarà la giornata di Kolo Muani, ma la dirigenza bianconera è già proiettata al prossimo grande colpo.

Il meccanismo con cui funziona il mercato della Juventus è chiaro, prima devono esserci le cessioni e poi ci saranno le entrate. Una regola a cui farà eccezione l’attaccante francese, con Comolli che ha ricevuto il via libera per concludere l’operazione direttamente da John Elkann, ma dal prossimo acquisto si torna alla norma. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, Nico Gonzalez all’Atletico Madrid è il primo indiziato per salutare e la Juventus ha già individuato il sostituto: il preferito di Igor Tudor è un esterno dalle caratteristiche prettamente offensive.

Juventus, primi contatti per Zhegrova: Tudor vuole ricreare il tandem con David

Nella scorsa stagione, in Champions League, la Juventus ha incrociato la propria strada con quella di Jonathan David. Una partita che non può essere dimenticata, considerando il gol segnato dal canadese, ma che ha visto protagonista anche un altro calciatore: Edon Zhegrova.

L’esterno kosovaro in quell’occasione fece impazzire i difensori bianconeri, che non riuscirono mai a prenderlo. Ora, il suo destino potrebbe incrociarsi nuovamente con la Vecchia Signora. Il classe ’99 è entrato nell’ultimo anno di contratto con il Lille, che per questo sarebbe ben disposto a lasciarlo partire e la sua valutazione è calata drasticamente rispetto al recente passato.

In caso di partenza di Nico Gonzalez, Igor Tudor avrebbe indicato in Zhegrova il sostituto ideale. La Juventus ha avviato i contatti con il club francese per comprendere la fattibilità dell’operazione, primi sondaggi e primi accenni di trattativa. Il rischio più grande è rappresentato dalla concorrenza dell’Olympique Marsiglia, con Roberto De Zerbi che vorrebbe avere alla sua corte Edon Zhegrova. La Juve c’è.