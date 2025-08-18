Inter: svolta per il centrale, lo porta Pavard

I nerazzurri lavorano per il difensore. La cessione di Pavard potrebbe sbloccare l’arrivo di un nuovo centrale: una pista da tenere in considerazione

L’Inter nelle prossime ore proverà a dare una svolta al calciomercato. Il doppio no a Koné e Lookman ha sicuramente frenato un po’ le trattative. Prevista a breve una riunione fra lo staff dirigenziale e tecnico per fare un primo punto della situazione. Chivu ribadirà la necessità di almeno tre pedine per rendere la rosa completa. Sul centrocampista e l’attaccante le idee, come spiegato in precedenza, le idee sono molto chiare. Sul centrale ancora alcuni dubbi devono essere sciolti.

L’arrivo del difensore sembra essere legato alla partenza di Pavard. Senza l’uscita del francese, l’Inter potrebbe anche non intervenire nonostante la mancanza di un doppione. Con Palacios fuori dal progetto, mancherebbe una alternativa a Bastoni, ma non sembrerebbe una urgenza. Un intervento comunque quasi certamente ci sarà visto che l’ex Bayern Monaco sembra essere destinato a lasciare i nerazzurri.

Calciomercato Inter: scambio con Pavard, i dettagli

Sono molte le squadre che hanno sondato il terreno con Pavard, ma per adesso il francese si è preso del tempo. L’intenzione del transalpino è quella di non lasciare l’Europa visto il Mondiale alle porte e la possibilità di giocare in una big potrebbe rappresentare forse la soluzione migliore.

Stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, Pavard sarebbe stato offerto al Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un difensore centrale e il francese potrebbe rappresentare una soluzione importante. Ha giocato anche come terzino e quindi Flick potrebbe aprire. Da parte dell’Inter nessuna chiusura a prescindere e i nerazzurri sono pronti a ragionare su uno scambio in questo calciomercato per consentire a Chivu di avere il nuovo rinforzo nel reparto arretrato. E Christensen rappresenta una possibilità da tenere in considerazione per il club nerazzurro.

Per il momento si tratta di una ipotesi. Molto dipenderà dal Barcellona e dal reale interesse per Pavard in questo calciomercato. In caso di apertura, l’Inter potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a prendere Christensen per rinforzare il reparto difensivo. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

