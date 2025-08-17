Inter, Pavard verso l’addio: 20mln per l’erede perfetto per Chivu

L’Inter sta cercando di risolvere la grana Pavard e di cederlo al miglior offerente. Una volta fatto, però, andrà sostituito ed in tal senso è stato scelto l’erede perfetto per l’esigenza di Cristian Chivu. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

I nerazzurri hanno deciso ormai da tempo di sacrificare in sede di mercato Benjamin Pavard. Pur essendo probabilmente il miglior difensore in termini di valore assoluto della rosa a disposizione di Cristian Chivu, il francese ha 29 anni ed un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione che pesa e non poco nelle valutazioni. Davanti alla giusta offerta potrebbe partire e piace al Galatasaray in Turchia, al Neom in Arabia Saudita ed anche al Lille, che vorrebbe riportarlo a casa. Sarebbe una perdita importante per l’Inter, che dovrebbe poi sostituirlo in maniera adeguata.

Non basterebbe, da questo punto di vista, il solo Bisseck, con Darmian alle sue spalle, per affrontare l’intera stagione. Per questo per il nuovo difensore dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga e si tratta del profilo perfetto per il tecnico ex Parma. Può arrivare per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, decisamente alla portata dei nerazzurri nel caso in cui dovesse per davvero salutare il centrale ex Stoccarda e Bayern Monaco, tra le altre. Ed andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, il nuovo Pavard arriva ancora dalla Germania: affare da 20 milioni

Con Asllani che si avvicina sempre di più all’addio all’Inter, i nerazzurri potrebbero cedere presto anche Pavard. In tal senso, Transfermarkt propone quelli che sono i profili migliori per sostituire l’ex Bayern Monaco e non mancano di certo le sorprese tra i profili riportati da PassioneInter. Per esperienza, valore di mercato e caratteristiche, uno dei profili di maggior interesse ha una storia, per certi aspetti, anche simile a quella di Pavard. Si tratta di Finn Jeltsch, che esattamente come il francese è esploso allo Stoccarda e che sta impressionando tutti in Germania.

Si tratta di un classe 2006 e che quindi è perfetto anche per i parametri societari dell’Inter. Un profilo, per intenderci, alla Leoni, che non a caso è stato a lungo seguito da Marotta e da Ausilio prima dell’affondo del Liverpool. Il valore di mercato di Jeltsch si aggira intorno ai 20 milioni di euro, come detto in precedenza. Cifra a cui l’Inter potrebbe arrivare senza particolari problemi e che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro davvero di grande valore. Al momento si tratta di una ipotesi che, però, non è poi così utopistica.