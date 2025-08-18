Inter, nuovo centrale dalla Germania: Marotta scatenato

Novità interessanti in casa Inter per rinforzare la retroguardia a disposizione di Chivu. Il presidente Marotta ha le idee chiare: il nuovo intreccio

Saranno ore frenetiche per ultimare gli ultimi colpi in vista della prossima stagione. Marotta è pronto a sferrare l’assalto decisivo: non c’è solo il difensore francese dell’Udinese, Solet, in lizza, ma ecco la nuova idea interessante proveniente dalla Germania.

Una nuova occasione di calciomercato in casa Inter. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, punta così alla nuova svolta per rinforzare la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu. Servono subito nuovi rinforzi per ringiovanire il pacchetto arretrato della squadra nerazzurra. Spunta la nuova idea proveniente dalla Germania con l’obiettivo di anticipare anche le altre big europee: scopriamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione. Una novità assoluta per pensare al nuovo anno ormai alle porte: un momento decisivo per anticipare la folta concorrenza.

Calciomercato Inter, intreccio in difesa: spunta l’affare dalla Germania

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici dopo una stagione fallimentare. L’Inter è molto attenta ad ogni occasione di calciomercato per ritornare protagonista in Serie A e in Champions League: ecco il nuovo profilo per rinforzare la difesa di Chivu.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, l’Inter starebbe valutando il difensore centrale del Bayern Monaco, Dayot Upamecano. Fra un anno arriverà la scadenza, ma il calciatore francese non ha intenzione di rinnovarlo. Sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e Real Madrid: l’annuncio è arrivato dal giornalista Recalcati sul portale L’Interista.

Una voglia immensa per beffare così le big europee sempre molto interessate al forte centrale difensivo del Bayern Monaco. Un momento decisivo per continuare il processo di crescita anche in campo internazionale: l’Inter è arrivata vicina a trionfare in Champions League, ma serve l’ultimo step fondamentale per consacrarsi definitivamente.

Upamecano è un difensore roccioso che assicura prestazioni di livello internazionale. Una nuova mossa strategica per preparare l’assalto definitivo al giocatore francese che milita in Bundesliga. Upamecano non vede l’ora di iniziare così una nuova avventura suggestiva in Serie A: già in passato è stato vicino all’Italia, ma non si è mai concretizzato il trasferimento. Saranno ore calde per chiudere subito l’affare a sorpresa in difesa: ormai ci siamo per la fumata bianca tanto desiderata per ringiovanire la retroguardia di Chivu.