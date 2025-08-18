Atalanta
Doccia gelata per la Juventus: 52 milioni di euro

I rumours su un particolare fronte di mercato della Juventus vengono confermati, la redazione di Calciomercato.it era già in possesso di determinate informazioni

E’ il momento di rompere gli indugi per la Juventus, che prova ad accelerare finalmente sul mercato dopo una lunghissima fase interlocutoria e dopo aver limitato per ora i nuovi arrivi a David e a Joao Mario. Ma le ultime due settimane di mercato non si annunciano facili per Comolli.

Comolli
Doccia gelata e niente Juve: 52 milioni di euro

Il dirigente è sempre al lavoro in maniera prioritaria sulle cessioni, che dovranno creare spazio in rosa e a livello economico per i nuovi arrivi. Tanti degli obiettivi bianconeri rimangono comunque in salita, per le richieste elevate delle squadre che detengono il cartellino dei giocatori seguiti dal club. E arrivano in questo senso conferme che non faranno piacere a Torino, anzi.

Juventus, il Chelsea non cede Andrey Santos: respinto anche il West Ham

Tra i nomi seguiti per il centrocampo, Andrey Santos del Chelsea è stato individuato come uno dei preferiti. Ma nei giorni precedenti Calciomercato.it aveva già segnalato che il Chelsea non avrebbe aperto facilmente alla cessione.

Andrey Santos
Juventus, il Chelsea non cede Andrey Santos: respinto anche il West Ham

Conferme in tal senso arrivano dal giornalista brasiliano Vene Casagrande, che ha spiegato come sia stata respinta una offerta del West Ham di 52 milioni di euro per il giocatore. Il tutto indica che i ‘Blues’ vogliano puntare su di lui e non intendano lasciare andare via a cuor leggero. Per la Juventus, se si vuole un rinforzo a centrocampo, bisognerà guardare verosimilmente altrove.

