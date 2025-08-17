Milan: cambia la strategia, Bennacer porta il ‘nuovo’ Leao

Sono in corso riflessioni in casa Milan. I rossoneri potrebbero chiudere una operazione importante anche grazie all’aiuto di Bennacer. I dettagli

In casa Milan si stanno facendo tutte le riflessioni su come comportarsi in attacco. Il nome di Hojlund resta in pole position, ma il danese non è pienamente convinto. In via Aldo Rossi non si vuole l’obbligo perché c’è l’intenzione di puntare su Camarda e questo rende l’operazione non semplice da chiudere. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, sta prendendo piede una nuova ipotesi: puntare su un esterno a sinistra con uno tra Okafor e Leao come falso nove.

Il test contro il Bari è destinato a dare delle prime risposte. E se dovessero essere positive, il Milan potrebbe cambiare strategia in questo calciomercato e puntare realmente su un esterno sinistro. Una ipotesi che porterebbe Tare a sondare il terreno con un giocatore del Marsiglia visto l’interesse dei francesi nei confronti di Bennacer.

Calciomercato Milan: cambia l’attacco, arriva grazie a Bennacer

Per il Milan la strategia in attacco potrebbe cambiare già nei prossimi giorni. Hojlund resta il primo obiettivo, ma convincere il danese non è affatto semplice. Per questo motivo attenzione alla possibilità di vedere magari una operazione sull’esterno con uno fra Okafor e Leao pronto, in caso di emergenza, a giocare come falso nove. Contro il Bari toccherà al portoghese ricoprire quella posizione e vedremo quali saranno i risultati.

Stando alle informazioni che arrivano dalla Francia, Rowe avrebbe avuto uno scontro importante con alcuni giocatori del Marsiglia dopo la sconfitta con il Rennes. Una situazione che potrebbe portare l’inglese a lasciare il club transalpino e il Milan è pronto a farci un pensiero magari sfruttando l’interesse dei francesi per Bennacer. Uno scambio che accontenterebbe entrambe le squadre e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Rowe è uno degli esterni più talentuosi presenti sul panorama europeo. Un classe 2003 che assomiglia molto a Leao come movente e il Milan un pensiero lo potrebbe fare per rinforzare la rosa durante questo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi, ma resta una pista da seguire.

Mercato Milan: Rowe nome nuovo per l’attacco?

Il Milan per adesso non ha ancora sciolto i dubbi su chi puntare in attacco. Il nome di Rowe è da tenere in considerazione soprattutto se ci dovesse un cambio di strategia in questa parte finale di calciomercato. Quindi bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio come si muoveranno i rossoneri.

Rowe è in rotta con il Marsiglia e rappresenta un profilo interessante per il Milan visto anche l’interesse dei francesi nei confronti di Bennacer. Uno scambio che è da tenere in considerazione e vedremo se prenderà piede nel corso delle prossime settimane o i rossoneri punteranno su Hojlund.