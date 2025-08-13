Milan, Hojlund in prestito: risparmio e altro colpo dalla Premier

Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto che si può aggiungere visto che il danese potrebbe arrivare dal Manchester United con la formula del prestito. In tal senso, risparmiando per Hojlund, può arrivare anche un altro colpo dalla Premier League.

I rossoneri stanno lavorando con un enorme sforzo per provare ad accontentare in ogni sua richiesta Massimiliano Allegri e, seppur tra mille difficoltà, ci sono riusciti fino a questo momento. Da questo punto di vista, però, adesso manca un ultimo sforzo almeno. Stiamo parlando dell’attaccante, con due nomi su tutti che sono più caldi da questo punto di vista. Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, per il quale si sta lavorando con grande impegno. Il giocatore non vorrebbe andare via dal Manchester United ma si sta lavorando per coinvolgerlo.

L’operazione può essere condotta in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto ed in termini di cifre complessivamente si parla di circa 45 milioni di euro. In tal senso, con la cifra ricavata o, per meglio dire, risparmiata, si può pensare di reinvestire per un altro grande calciatore che può essere perfetto per Massimiliano Allegri e che arriva, anche lui, ancora una volta dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo.

Milan, altro innesto dalla Premier: le ultime notizie sui rinforzi per Allegri

In tal senso, si sta guardando attorno Igli Tare, nel tentativo di cogliere le giuste opportunità per il mercato. Da questo punto di vista, arrivano notizie molto importante. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan ha messo nel mirino Jakub Kiwior, roccioso difensore di proprietà dell’Arsenal e con un passato in Serie A, dal momento che ha già giocato con la maglia dello Spezia. In tal senso, arriva un importante colpo di scena e può essere un innesto di alto profilo anche per la difesa.

Darebbe, infatti, una grande solidità dal punto di vista difensivo e consentire ad Allegri, tra le altre cose, di poter percorrere in maniera costante e continuativa di lavorare ancora con una difesa a tre. Nella consapevolezza, in questo caso, di avere un braccetto di destra, con Kiwior, di piede mancino e di grande esperienza anche in ambito internazionale. Insomma, con il prestito di Hojlund e con i 20 milioni spesi per De Winter dopo il ricavo di 40 milioni dalla cessione di Thiaw, ci sono margini per pensare ad un altro colpo di alto profilo per il Milan.