Juve: non solo O’Riley, altro colpo dal Brighton

Il nome del danese resta sulla lista di Comolli, ma il direttore generale bianconero potrebbe chiudere una seconda operazione con il club inglese

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. I prossimi giorni saranno fondamentali per il ritorno di Kolo Muani. La partenza di Douglas Luiz sbloccherà l’arrivo del transalpino. Una operazione molto importante se si pensa che in attacco David e Vlahovic stanno iniziando a dare risposte concrete. Naturalmente i bianconeri non si fermeranno qui e nelle prossime settimane proveranno a definire altri affari.

Nonostante la rete alla prima con il Brighton, O’Riley resta un obiettivo concreto della Juventus in questo calciomercato. Ma con il Brighton si potrebbe ragionare su un altro affare. Si tratta di un giocatore già sondato in passato e con una valutazione comunque importante. I bianconeri, comunque, un tentativo lo vogliono fare per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione, destinata a rendere ancora più forte la rosa.

Calciomercato Juventus: doppio affare con il Brighton, le ultime

I contatti fra Juventus e Brighton sono destinati a diventare intensi nei prossimi giorni. O’Riley resta il primo nome per il centrocampo forti anche dell’accordo di massima trovato con il danese. Il Brighton non sembra essere intenzionato a mollare facilmente la presa, ma alla Continassa c’è fiducia di chiudere una operazione simile con la formula del prestito con diritto o magari obbligo di riscatto.

Ma gli affari con il Brighton potrebbero non essere finite qui. La Juventus, in caso di addio di Kostic, dovranno andare a prendere una alternativa a Cambiaso e attenzione al nome di Kadioglu. Il club britannico per il momento non ha ancora aperto alla cessione del turco. Anche se davanti ad una offerta intorno ai 20-25 milioni di euro si potrebbe chiudere questa operazione. Per adesso è una semplice ipotesi e vedremo cosa succederà.

Il nome di Kadioglu è comunque da tenere in considerazione per la Juventus in questo calciomercato. Il turco darebbe comunque una possibilità differente a Tudor considerato anche la sua capacità di giocare a piede invertito. Un profilo, quindi, che consentirebbe di rendere la squadra ancora più imprevedibile.

Mercato Juventus: Kadioglu nuovo obiettivo?

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo a destra e il nome di Kadioglu è da tenere in considerazione visto che parliamo di uno dei migliori esterni della Premier. Il Brighton difficilmente cederà il proprio giocatore, ma davanti ad una proposta intorno ai 20-25 milioni di euro le cose potrebbero cambiare.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Non c’è una trattativa concreta per Kadioglu, ma il turco potrebbe diventare un nome da Juventus. I contatti con il Brighton vanno avanti per O’Riley e presto si parlerà anche del terzino sinistro turco per un doppio colpo di calciomercato.