Inter, scatta l’allarme: il difensore è pronto all’addio

La dirigenza di Viale della Liberazione pronta a vivere ore caldissime: un big può lasciare l’Inter, l’annuncio è già arrivato

Archiviata l’amichevole contro l’Olympiakos, l’ultima prima dell’esordio in campionato a San Siro contro il Torino, in casa Inter è tempo di pensare al calciomercato. Le idee non mancano al presidente Beppe Marotta: c’è uno scoglio da superare.

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta
Servirà vendere, il prima possibile, per accumulare un tesoretto e fare spazio a nuovi arrivi nella rosa di mister Chivu. Se la pista legata a Koné della Roma resta difficile ma non ancora del tutto chiusa, è altrettanto vero che c’è un reparto in particolare che non ha dato risposte confortanti fino a questo momento e che potrebbe ritrovarsi mutato, in parte, entro la fine del mese. La difesa anche contro il Monza ha mostrato limiti oggettivamente preoccupanti, che stanno costringendo la dirigenza di Viale della Liberazione a spingere il piede sull’acceleratore. Come anticipato, però, servirà almeno una cessione importante.

Ed uno dei destini che in casa Inter andrà in un modo o nell’altro chiarito nei prossimi giorni è quello di Benjamin Pavard, ormai scelto come sacrificabile per fare cassa e muoversi solo successivamente sulle entrate per la retroguardia di Chivu. Il centrale francese guadagna oggi ben 5 milioni di euro netti a stagione, con un contratto che scadrà soltanto il 30 giugno 2028. Un esborso importante sul quale Marotta e Ausilio stanno pensando di mettere un freno, investendo su un centrale più giovane visto che Pavard compirà 30 anni il prossimo marzo. C’è una possibilità che nelle ultime ore è diventata decisamente concreta per l’ex Bayern Monaco e che, dopo le recenti dichiarazioni, potrebbe tramutarsi in qualcosa di più.

Inter-Pavard, si scalda la pista araba

Pavard ha diversi estimatori in giro per l’Europa, a partire dal Galatasaray mentre in Francia hanno parlato di Lille. Su Calciomercato.it invece vi abbiamo spiegato dell’interesse arabo e più precisamente del Neom. Il club che ha appena giocato contro la Roma, facendo anche un’ottima figura e bloccando i giallorossi sul 2-2, sta spingendo sempre di più sul francese. La dirigenza, così come, il tecnico Galtier lo hanno puntato in maniera importante e stanno cercando di arrivare a dama.

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter
Come già anticipato, l’Inter sarebbe disposta a privarsene mentre il calciatore è decisamente più restio a lasciare Milano. Per questo, oltre all’accordo da trovare con l’Inter, va soprattutto convinto il classe ’95 ex Bayern Monaco. Ed è proprio su questo che il Neom sta provando a lavorare con convinzione, sfruttando magari anche la presenza in Italia.

