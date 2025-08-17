Inter: Pavard sblocca il centrocampista, arriva il talento francese

Il futuro del centrale continua ad essere in forte bilico. Il Lille rappresenta una possibilità e attenzione ad uno scambio nel corso delle prossime settimane

Il calciomercato dell’Inter è in continua evoluzione. I no per Lookman e Koné hanno creato un po’ di malumore fra i tifosi nerazzurri e in viale della Liberazione sono chiamati ad una sorta di riscatto. Al momento si è in una fase di valutazione per individuare i giusti obiettivi e rendere la rosa completa. Nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un centrocampista con caratteristiche molto simili a quelle del giocatore della Roma.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Ma l’interessamento del Lille per Pavard potrebbe aprire ad una sorta di calciomercato con l’Inter. C’è un giovane talento che in Francia si sta mettendo in mostra e l’Inter un tentativo lo potrebbe fare per capire la fattibilità dell’operazione. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci sarà l’opportunità di chiudere una trattativa simile.

Calciomercato Inter: Pavard all’Inter, possibile scambio

L’Inter valuta la possibilità di un centrocampista. Koné è il nome in cima alla lista, ma la Roma al momento non abbassa le richieste per il proprio centrocampista. Nessuna chiusura da parte dei giallorossi. Servirà, comunque, una cifra intorno ai 40 milioni di euro per strappare il giocatore ai capitolini. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di spendere questa cifra e quindi stanno valutando anche altre opzioni.

In viale della Liberazione si pensa ad un centrocampista con caratteristiche molto simili a quelle di Koné e il nome di Bouaddi è da tenere in considerazione nel corso di questo calciomercato. Il classe 2007 è uno dei talenti del campionato francese e il Lille potrebbe aprire ad una sua cessione davanti ad una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Naturalmente l’inserimento di Pavard nella trattativa cambierebbe completamente la valutazione.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Non si ha una trattativa con il Lille, ma il club francese dovrebbe accelerare per Pavard nei prossimi giorni di calciomercato e in quel caso l’Inter potrebbe magari sondare il terreno per Bouaddi per capire la fattibilità di questa operazione.

Mercato Inter: Bouaddi nome nuovo per il centrocampo?

L’Inter nel giro delle prossime settimane di calciomercato dovrà sciogliere i dubbi sul centrocampista. Nessuna fretta per adesso visto che c’è da trovare una soluzione anche a Zielinski. Il nome di Koné resta al momento una possibilità, ma non è affatto una operazione semplice.

Per questo motivo si valutano anche alternative e il nome di Bouaddi è da tenere in considerazione. Il Lille è interessato a Pavard e quindi l’ipotesi di uno scambio non può essere esclusa a priori. Vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.