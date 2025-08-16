Atalanta
Milan, blitz di Tare in Francia: non è stato convocato

Il Milan è pronto a sognare in grande per una nuova occasione di mercato. Mancata convocazione per la prossima sfida: la svolta dalla Francia

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Una nuova idea interessante per puntare in alto: ecco l’intreccio decisivo in Serie A.

Una nuova idea di calciomercato in vista della prossima stagione in casa Milan. Il ds Tare potrebbe provare ad anticipare la folta concorrenza per allestire una rosa competitiva: saranno ore calde per mettere a segno nuovi innesti di qualità. In casa rossonera si continua a sognare per mettere a segno un nuovo innesto di caratura internazionale in attacco. Allegri sta studiando nuove alternative oltre al 3-5-2: la sua intenzione è quello di sorprendere gli avversari di partita in partita.

Milan, nuova occasione dalla Francia: svolta in attacco

Urgono rinforzi di qualità negli ultimi giorni di agosto. Il Milan vuole continuare a sognare in grande per anticipare la folta concorrenza: ecco la nuova occasione di mercato da monitorare attentamente.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Sébastien Denis, l’attaccante svizzero del Monaco Breel Embolo è in contatto con un top club. Il Milan potrebbe pensare proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo: può agire su tutto il fronte dell’attacco ed è micidiale nell’attacco della profondità proprio come piace a Max Allegri. Il ds Tare potrebbe così avere la meglio anticipando la folta concorrenza in vista della prossima stagione.

Embolo è diventato un elemento importante dello scacchiere tattico della Nazionale svizzera. Ora è pronto a sbarcare in Serie A dopo che è stato accostato alle big europee. Un indizio importante quella della mancata convocazione del Monaco per la prossima sfida: ora è sempre più vicino alla cessione in vista della prossima stagione.

Un profilo di caratura internazionale che è cresciuto tantissimo nelle ultime ore. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’intreccio a sorpresa per sognare in grande. Nei prossimi giorni si conoscerà così la nuova decisione per il suo futuro: il Milan continua a fiutare l’affare per la prossima stagione per incrementare il tasso tecnico dell’attacco rossonero.

Un intreccio a sorpresa dalla Francia, ma tutto dipenderà dalla decisione del club monegasco. Embolo è voglioso di nuove sfide e dirà addio ufficialmente al Monaco: la sua prossima squadra è ancora incerta, ma c’è il Milan da tempo sulle proprie tracce.

