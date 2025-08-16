Milan, nuovo attaccante dal Paraguay: Chukwueze decisivo

Il Milan è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante che arriva direttamente dal Paraguay e la chiave di svolta per sbloccare questa operazione è rappresentata da Samu Chukwueze. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I rossoneri vogliono chiudere con altri botti di mercato questa sessione estiva che è stata a dir poco movimentata e ricca di movimenti interessanti. Sicuramente per quanto riguarda gli affari in entrata, ma non si possono dimenticare le cessioni che hanno riguardato calciatori decisivi negli ultimi anni. Reijnders e Theo Hernandez su tutti, ma senza dimenticare anche Malick Thiaw. In tal senso però, Igli Tare resta vigile per capire se ci sono margini per chiudere altri affari, nella consapevolezza che delle cessioni porteranno a dei nuovi affari in entrata.

I due calciatori più chiacchierati da questo punto di vista sono sicuramente da una parte Yunus Musah e dall’altra Samu Chukwueze. Il nigeriano ha diversi estimatori e, se dovesse partire, Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un nuovo attaccante esterno che sappia dare il cambio, all’occorrenza, a Rafa Leao ed a Pulisic. In tal senso, il nuovo attaccante per il Milan potrebbe seriamente arrivare direttamente dal Paraguay con la cessione dell’ex Villarreal. Si tratta di un nome nuovo che rappresenterebbe una beffa, ancora una volta, per i cugini dell’Inter.

Milan, nuova beffa all’Inter? Occhi in Paraguay per completare l’attacco

Serve un giocatore di fantasia e di inventiva, dal momento che questa è una squadra che sarà in maniera fisiologica costruita sulla classe degli esterni di attacco. In tal senso, ci sono delle novità da registrare. Stando a quanto raccontato da Football Insider, infatti, il Milan sta seguendo con interesse il nome di Julio Enciso, fantasista paraguaiano di proprietà del Brighton ed appena rientrato dai sei mesi in prestito all’Ipsiwich. Si tratta di un giocatore dal grande talento e che ha degli enormi margini di crescita.

Il Milan può pensare di affondare il colpo per lui, tenendo in considerazione il fatto che il Brighton non intende puntare ancora su di lui. Un altro club nostrano interessato a lui è l’Inter, ma il Milan può sfruttare il fatto che i cugini siano ancora bloccati su Lookman per provare l’anticipo e giocare una beffa importante. Classe 2004, si tratta di un giocatore che ha un valore di mercato che si aggira, secondo Transfermarkt, intorno ai 22 milioni di euro. Operazione possibile quella di Enciso per il Milan solo con la cessione di Chukwueze, che dunque gioca un ruolo decisivo in tal senso.