Inter: via Pavard, l’erede dal Real Madrid

I nerazzurri potrebbero cedere Pavard davanti ad una proposta importante e attenzione ad una possibile operazione con il Real Madrid

L’Inter prosegue le valutazioni sul difensore in caso di addio di Pavard. Con de Winter e Leoni sfumati, i nerazzurri in questo momento stanno effettuando delle riflessioni per individuare il nome giusto da dare a Chivu. I profili di Solet e Badé sono da tenere in considerazione per il club di viale della Liberazione, ma attenzione anche ad una possibile operazione con il Real Madrid. Un difensore è vicino a lasciare i Blancos nelle prossime settimane e vedremo cosa succederà.

Molto, comunque, dipenderà dalla partenza di Pavard. Il Lille e l’Arabia continuano il pressing nei confronti del centrale francese e per la sostituzione possibile una operazione con il Real Madrid. I Blancos in questo calciomercato sono pronti a prendere Konaté e il suo arrivo aprirebbe ad una soluzione importante in entrata per i nerazzurri. Una situazione da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Inter: Pavard in uscita, chi arriva al suo posto

Il casting per il difensore in casa Inter prosegue senza sosta. In viale della Liberazione si vuole prendere un centrale giovane e di assoluta qualità. I nomi di Solet e di Badé sono da tenere in considerazione, ma attenzione ad una nuova operazione con il Real Madrid visto che il giocatore non sembra rientrare nei piani dei Blancos.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club madrileno è intenzionato a puntare forte su Konaté e questo potrebbe portare Raul Asencio a lasciare il Real Madrid in questo calciomercato. E l’Inter è pronta a valutare con attenzione la possibilità di andare a prendere il difensore spagnolo. Il classe 2003 ha dimostrato una grande qualità e, quindi, rappresenta sicuramente una occasione soprattutto se gli iberici dovessero aprire ad una sua cessione per consentirgli di giocare maggiore continuità.

Per adesso non c’è una trattativa in corso fra l’Inter e il Real Madrid per Raul Asencio. Ma il difensore spagnolo rappresenta comunque una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per i nerazzurri visto che ormai Pavard non rientra nei piani di Chivu. E vedremo se l’opzione del classe 2003 diventerà concreta per il club di viale della Liberazione.

Mercato Inter: Raul Asencio nuova idea per la difesa?

In questo momento l’Inter non ha ancora sciolto le riserve sul difensore. Molto dipenderà dalla partenza di Pavard e anche dalle indicazioni che arriveranno da Madrid. Il Real potrebbe decidere di andare a prendere Konaté e in quel caso il 2003 non rientrerebbe nei piani degli spagnoli.

Vedremo come si evolverà la situazione e se Asencio potrà davvero diventare un obiettivo concreto di calciomercato dell’Inter. Una operazione di livello molto importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se si potrà entrare in una fase concreta dell’affare.