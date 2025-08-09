Inter, Pavard vola in Premier: lo scambio porta il nuovo mediano

L’Inter può perdere Benjamin Pavard, dal momento che è lui il profilo sacrificabile in difesa. In tal senso, il francese piace in Premier League e con lo scambio può arrivare il nuovo mediano da consegnare nelle mani di Cristian Chivu.

Per Marotta ed Ausilio è stato sicuramente un calciomercato diverso rispetto a quelli a cui ci avevano abituati negli ultimi anni. Hanno, infatti, dovuto fare i conti con le nuove indicazioni del fondo Oaktree, che chiede giovani talenti e non più profili esperti che avessero come unico obiettivo quello di creare una squadra pronta a vincere sin da subito. In questo modo, al netto di qualche sacrificio fisiologico, il progetto diventa più sostenibile a lungo termine e questo porta tanti benefici anche alle finanze del club. Soprattutto con potenziali plusvalenze.

In tal senso, bisogna passare fisiologicamente per qualche cessione e, da questo punto di vista, arrivano dei segnali non di poco conto. In difesa, per esempio, partirà uno tra Bisseck e Pavard. Entrambi hanno dei club della Premier League che li seguono con vivo interesse, ma l’Inter a quanto pare ha preso la propria decisione su chi sia maggiormente sacrificabile. E la scelta in questione è ricaduta sull’ex Bayern Monaco. In tal senso può sbarcare proprio in Inghilterra e, nell’ambito di uno scambio, può portare in dote il nuovo centrocampista di cui ha bisogno Cristian Chivu.

Inter, scambio con Pavard per il nuovo centrocampista: tutti i dettagli

Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter ha deciso di sacrificare in difesa Benjamin Pavard. E, a quanto pare, bisogna fare attenzione al Chelsea. I Blues, infatti, devono fare i conti con l’infortunio che ha colpito Colwill e che, essendo molto grave, potrebbe spingere i londinesi a fare un nuovo innesto in difesa. Ed attenzione proprio a Pavard, come sottolineato da Rompipallone. Ma non è tutto, dal momento che potrebbe emergere una possibilità di scambio molto interessante.

Mentre si continuano a valutare le alternative a Lookman, tra nomi nuovi e vecchi pallini, attenzione anche al centrocampo. Asllani è in lista di sbarco e potrebbe salutare anche Zielinski, che non ha per niente convinto in questo suo primo anno in nerazzurro. In più, Chivu sembra rivolto verso il 3-4-2-1 e per questo ha bisogno di un centrocampista che dia qualità ma anche sostanza. Per questo motivo in questo discorso per ora ipotetico con il Chelsea si potrebbe pensare di tirare nuovamente in ballo il nome di Andrey Santos.

Brasiliano classe 2003 del Chelsea, si tratta di un calciatore che al momento non rientra nei piani di Maresca ma che ha tantissima qualità ed un notevole dinamismo. Ha anche il vizio della rete, come certificato dagli 11 gol messi a segno nell’anno in prestito allo Strasburgo. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni e, complici le esigenze dei Blues di chiudere per un centrale, l’Inter potrebbe strapparlo a delle condizioni super favorevoli.