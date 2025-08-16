Atalanta
Calciomercato, Antony in Serie A: l’assist da Chukwueze

Antony è alla ricerca di una nuova destinazione suggestiva in Serie A. Il talento brasiliano è pronto a cambiare aria: Chukwueze l’ago della bilancia

Le big italiane sono al lavoro per allestire rose competitive in vista della prossima stagione. Antony non ha ancora trovato squadra nelle ultime settimane: il giocatore di proprietà del Manchester United potrebbe così pensare alla nuova destinazione in Italia.

Antony in Serie A
Calciomercato, Antony in Serie A: l'assist da Chukwueze

 

Un nuovo intreccio per quanto riguarda il futuro di Antony. Tutto dipenderà anche dalla decisione sull’esterno offensivo del Milan, Samuel Chukwueze, che potrebbe così lasciare i rossoneri. Un nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione: ecco la novità assoluta. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata: Antony potrebbe sbarcare subito in Serie A. Una nuova occasione da monitorare attentamente nei prossimi giorni: ecco l’affare a sorpresa in Italia con l’arrivo del talentuoso giocatore brasiliano.

Calciomercato Milan, l’intreccio in Serie A: Antony l’arma in più

Chukwueze in azione
Calciomercato, nuova occasione grazie al Milan: colpo Antony

 

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Antony è stato vicinissimo al ritorno al Real Betis. Al momento è scattato il piano B per il club spagnolo: nel mirino ci sarebbe l’esterno offensivo del Milan, Samuel Chukwueze, arrivato nel giugno 2023 dopo l’avventura in Spagna al Villarreal. Ora è pronto a dire addio al club rossonero e così il talento brasiliano potrebbe fare di nuovo al caso delle big italiane.

Il giocatore sudamericano, di proprietà del Manchester United, è alla ricerca di nuove occasioni di mercato in Serie A. Tutto può cambiare nelle prossime ore anche grazie all’assist di Chukwueze che vorrebbe trovare una squadra di valore. L’esterno nigeriano è sempre stato poco costante durante la sua avventura in rossonero: il Milan potrebbe così cederlo in caso di offerta vantaggiosa.

Il futuro di Antony è sempre molto incerto: il brasiliano vorrebbe tornare ad esprimere tutto il suo potenziale dopo l’avventura al Real Betis. Il club spagnolo resta sulle sue tracce, ma la trattativa è ancora in alto mare. Tante big italiane, come Roma e lo stesso Milan, sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo: ecco la nuova occasione di mercato in vista della prossima stagione.

Gli ultimi giorni di agosto saranno frenetici per ambire a grandi palcoscenici: il brasiliano è molto voglioso di tornare protagonista nel calcio internazionale. Ecco la novità dell’ultim’ora per continuare a sognare in grande.

