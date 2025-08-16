Calciomercato, Antony in Serie A: l’assist da Chukwueze

Antony è alla ricerca di una nuova destinazione suggestiva in Serie A. Il talento brasiliano è pronto a cambiare aria: Chukwueze l’ago della bilancia

Le big italiane sono al lavoro per allestire rose competitive in vista della prossima stagione. Antony non ha ancora trovato squadra nelle ultime settimane: il giocatore di proprietà del Manchester United potrebbe così pensare alla nuova destinazione in Italia.

Un nuovo intreccio per quanto riguarda il futuro di Antony. Tutto dipenderà anche dalla decisione sull’esterno offensivo del Milan, Samuel Chukwueze, che potrebbe così lasciare i rossoneri. Un nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione: ecco la novità assoluta. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata: Antony potrebbe sbarcare subito in Serie A. Una nuova occasione da monitorare attentamente nei prossimi giorni: ecco l’affare a sorpresa in Italia con l’arrivo del talentuoso giocatore brasiliano.

Calciomercato Milan, l’intreccio in Serie A: Antony l’arma in più

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Antony è stato vicinissimo al ritorno al Real Betis. Al momento è scattato il piano B per il club spagnolo: nel mirino ci sarebbe l’esterno offensivo del Milan, Samuel Chukwueze, arrivato nel giugno 2023 dopo l’avventura in Spagna al Villarreal. Ora è pronto a dire addio al club rossonero e così il talento brasiliano potrebbe fare di nuovo al caso delle big italiane.

Il giocatore sudamericano, di proprietà del Manchester United, è alla ricerca di nuove occasioni di mercato in Serie A. Tutto può cambiare nelle prossime ore anche grazie all’assist di Chukwueze che vorrebbe trovare una squadra di valore. L’esterno nigeriano è sempre stato poco costante durante la sua avventura in rossonero: il Milan potrebbe così cederlo in caso di offerta vantaggiosa.

Il futuro di Antony è sempre molto incerto: il brasiliano vorrebbe tornare ad esprimere tutto il suo potenziale dopo l’avventura al Real Betis. Il club spagnolo resta sulle sue tracce, ma la trattativa è ancora in alto mare. Tante big italiane, come Roma e lo stesso Milan, sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo: ecco la nuova occasione di mercato in vista della prossima stagione.

Gli ultimi giorni di agosto saranno frenetici per ambire a grandi palcoscenici: il brasiliano è molto voglioso di tornare protagonista nel calcio internazionale. Ecco la novità dell’ultim’ora per continuare a sognare in grande.