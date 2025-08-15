Sbatte la porta e se ne va: Juve, un esubero in meno

Il mercato bianconero prende forma con una clamorosa operazione da 40 milioni: l’alleanza favorisce la Juventus

Mentre siamo ormai ad un passo dell’inizio della nuova Serie A, in casa bianconera è tempo di concentrare le attenzioni per uno sprint finale in sede di calciomercato. A tal proposito una grossa novità sembra poter arrivare grazie ad un’alleanza.

Tra le situazioni più spinose da affrontare per Damien Comolli vi è sicuramente quella legata alla possibile partenza di Douglas Luiz. Un’annata da dimenticare, la sua unica in bianconero, quella del centrocampista brasiliano arrivato esattamente un anno fa dall’Aston Villa. L’operazione portata avanti con il club inglese, con l’approdo di Iling Junior e Barrenechea in Premier League hanno permesso alla Juventus di quasi dimezzare i costi per la firma del 27enne di Rio de Janeiro, all’epoca valutato intorno ai 50 milioni di euro.

Ad un anno di distanza e con 27 poco convincenti apparizioni con la Vecchia Signora, si fa strada l’addio per il nativo di Rio de Janeiro che oggi è un corpo estraneo nello scacchiere di Tudor. Nonostante la rete contro la Juventus Next Gen il centrocampista è in uscita e potrebbe salutare per ritornare subito in Premier League: ad oggi Nottingham Forest ed Everton restano alla finestra, non pienamente convinte dall’operazione.

Post Douglas Luiz: c’è il ritorno di fiamma

Secondo quanto viene riportato da ‘Juvefc.com’ nelle scorse ore il club di Torino starebbe tornando a pensare – proprio per la sostituzione di Douglas Luiz – ad un profilo che già qualche anno fa è stato effettivamente attenzionato da vicino dai dirigenti bianconeri: Youri Tielemans.

Dopo aver consolidato gli ottimi rapporti con l’operazione che ha coinvolto Douglas Luiz, Iling Junior e Barrenechea, Juventus e Aston Villa potrebbero tornare a parlare di mercato. In questo caso vi è il 28enne belga al centro dell’attenzione, che già nel recente passato era stato accostato alla maglia bianconera e che proprio all’Aston Villa ha condiviso la mediana con lo juventino. Il club inglese, pur provando a porre resistenza per non perdere un giocatore di tale importanza, deve fare i conti con i paletti del Financial Fair Play imposti in Premier League: un’uscita importante, dunque, ci sarà. Potrebbe essere rappresentata da Tielemans che nell’ultima stagione ha collezionato ben 53 presenze agli ordini di Unai Emery, con anche 5 reti e 10 assist vincenti.

Per caratteristiche tecniche e fisiche Tielemans sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 di Tudor, come diga in mezzo al campo capace anche di pungere in zona gol: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2027. È chiaro che sarà di vitale importanza la cessione di Douglas Luiz per sperare di alimentare la suggestione Tielemans: a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato estivo, di tempo ce n’è poco a disposizione.