Milan: non solo Stanisic, altri due nomi per la fascia

I rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la rosa e potrebbero chiudere una operazione importante sulla fascia sinistra: ecco i dettagli

Per il Milan sono giorni di riflessioni su come completare la rosa a disposizione di Allegri. La difesa e il centrocampo devono essere ancora puntellate, ma la priorità in questo momento è rappresentata dai due ruoli dove ci sono alcune mancanze come, per esempio, l’attacco e la fascia sinistra. Bartesaghi non è destinato a rimanere e Tare dovrà trovare una soluzione per dare al tecnico toscano una alternativa a Estupinan.

Uno dei nomi che il Milan avrebbe sondato sarebbe quello di Stanisic. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, un tentativo dei rossoneri con il Bayern Monaco c’è stato, ma nessuna apertura da parte del club tedesco. Per questo motivo si valutano altre alternative e attenzione in particolare a due nomi. Si tratta di ipotesi che dovranno essere valutate nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan: caccia all’esterno sinistro, c’è un profilo dalla Serie A

Un profilo che il Milan potrebbe sondare in questa fase di calciomercato è quello di Aaron Martin. L’esterno del Genoa anche in Coppa Italia ha dimostrato di essere un giocatore di qualità e un tentativo i rossoneri sono pronti a farlo visto l’ottimo rapporto che c’è con il Grifone. Una opzione da tenere in considerazione come anche Nazinho. Il portoghese classe 2003 del Cercle Bruges è una pista da attenzione nel corso delle prossime settimane. Ad oggi in via Aldo Rossi non hanno ancora sciolto le riserve e aspetteremo le scelte del club.

Mercato Milan: Martin resta un obiettivo per la fascia

