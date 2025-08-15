Juventus, Tudor ha scelto il mediano: arriva dal Chelsea

Saranno ore intense in casa Juventus per continuare a mettere a segno nuovi colpi. Il dg Comolli è scatenato: nuovo affare con il Chelsea

Tutto può cambiare nelle prossime ore in casa bianconera. Una nuova rivoluzione a centrocampo per Tudor che vorrebbe iniziare la stagione subito con una vittoria. L’obiettivo è quello di tornare protagonista in ottica Scudetto dando filo da torcere a Napoli ed Inter, ma il percorso non sarà così facile. Spunta una nuova occasione di mercato: nuovo intreccio con il Chelsea.

La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per incrementare il tasso tecnico della formazione di Tudor. Novità interessanti per rinforzare la zona mediana della Juventus in vista della prossima stagione: la nuova occasione di calciomercato proveniente dal Chelsea. In attesa di conoscere il futuro dell’attaccante francese, Kolo Muani, che si sta avvicinando sempre più, spunta la nuova idea a centrocampo.

Juventus, nuovo affare dal Chelsea: la svolta a centrocampo

Un momento decisivo per mettere a segno così un nuovo colpo dalla Premier League: può arrivare il centrocampista inglese che è in uscita dai Blues.

La Juventus vorrebbe subito chiudere per nuovi affari da regalare all’allenatore Igor Tudor. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Carney Chukwuemeka è il profilo nuovo per rinforzare il centrocampo bianconero. Il classe 2003, di proprietà del Chelsea e reduce dal prestito al Borussia Dortmund, non rientra nei piani di Enzo Maresca. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’assalto decisivo del dg Comolli, scatenato per allestire una rosa sempre più competitiva.

Nelle ultime settimane il centrocampista inglese è stato accostato a lungo anche al Milan, che poi ha virato su altri obiettivi. Dopo il prestito in Bundesliga, ecco un nuovo momento decisivo per puntare in alto. La Juventus non vede l’ora di mettere a segno un nuovo affare in vista della prossima stagione per innalzare il tasso tecnico della formazione bianconera.

Saranno giorni caldi per anticipare la folta concorrenza delle big europee, sempre molto attente al centrocampista inglese. Un nuovo intreccio di caratura internazionale per tornare a fare la voce grossa in Serie A: la Juventus è vicinissima a chiudere un affare a sorpresa in vista del futuro. Il Chelsea lo lascerà partire negli ultimi giorni di agosto per dargli ancora una possibilità altrove: il top club inglese ha già le idee chiare.