Scambio in Premier e accordo raggiunto: addio Juventus

Come un fulmine a ciel sereno lo scambio che stravolge il mercato bianconero: occhi in Premier League, saluta la Juventus

Un’estate che sta per volgere al termine ed in casa Juventus si punta a completare la rosa di Tudor con celerità: la prima di campionato contro il Parma è lontana solo una manciata di giorni.

Prima di pensare a comprare è chiaro come la dirigenza sia chiamata ad un duro lavoro per sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che per motivi differenti non rientrano più nei piani della Juventus. Dusan Vlahovic è il primo della lista, con il Milan in Italia e il Newcastle in Premier che da lontano osservano alla finestra: con la sua partenza, potrebbe arrivare un nuovo bomber che affianchi Jonathan David.

Una delle necessità più impellenti per la Juventus di Tudor è sicuramente quella di rinforzare la difesa. Negli anni sono stati tanti i centrali mandati via troppo presto dalla vecchia gestione dirigenziale. Errori che oggi rischiano di pesare e non poco. Le indiscrezioni delle ultime ore non faranno felici i tifosi bianconeri: perché la società torinese potrebbe finire per ritrovarsi davanti l’ennesimo pesante addio.

Juve, che mazzata: scambio e nuovo addio

Dall’Inghilterra giungono novità importanti per quelle che sono, ad oggi, le strategie bianconere soprattutto per la difesa. Una Juve a caccia di possibilità per la retroguardia, soprattutto un centrale di spessore internazionale da affiancare a Bremer e Gatti.

A tal proposito secondo quanto viene riportato da ‘TeamTalk.com’, il profilo di Renato Veiga che nelle scorse ore si è riavvicinato ad un clamoroso ritorno a Torino, potrebbe presto sfumare. Il classe 2003 negli ultimi sei mesi ha racimolato 13 presenze in Serie A con la squadra bianconera. Pare che il 22enne di Lisbona, sotto contratto con il Chelsea fino all’estate 2031, possa presto finire al centro di uno scambio molto importante. La dirigenza londinese vorrebbe regalare a Maresca un colpo di peso sugli esterni d’attacco: da qui la pista Garnacho che, col passare dei giorni, si fa sempre più concreta, grazie ad un accordo già raggiunto tra il calciatore e i Blues.

Quasi 60 milioni la richiesta, i ‘Blues’ offrirebbero invece circa 35 milioni di euro più il cartellino di uno tra Jackson, Nkunku, DIsasi e proprio Veiga. Se i primi due nomi non sono una novità per i ‘Red Devils’, quello del difensore che da gennaio a giugno si è ben comportato in prestito con la maglia della Juventus, potrebbe effettivamente convincere Amorim, pronto ad accogliere il connazionale alle sue dipendenze. Una doccia fredda per Comolli e Modesto che rischiano di dover guardare altrove per regalare a Tudor un’ultima arma per completare la difesa.