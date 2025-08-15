Juventus, non solo Molina: nuovo terzino dalla Spagna

Il club bianconero è al lavoro per una nuova soluzione come terzino. Spunta un nuovo profilo a sorpresa: Napoli superato, la svolta

Molina è un profilo seguito a lungo dal dg Comolli scatenato per ultimare gli ultimi colpi in casa Juventus. Pochi minuti fa è arrivata la nuova mossa a sorpresa sempre dalla Spagna per la dirigenza bianconera: ecco la novità assoluta per beffare anche il Napoli.

La Juventus non vede l’ora di mettere a segno nuovi affari in ottica futura per incrementare il tasso tecnico bianconero. Il dg Comolli continua a lavorare su più tavoli per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore croato Tudor. Una nuova soluzione in ottica futura per puntare sempre più in alto: conosciamo gli ultimi dettagli della possibile operazione di mercato.

Juventus, nuovo affare dalla Spagna: la svolta in difesa

La dirigenza bianconera è pronta a chiudere subito per nuovi colpi per le corsie esterne di Tudor. Una voglia immensa per recitare il ruolo da protagonista dando filo da torcere alle big italiane, come Napoli ed Inter.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è molto forte sul terzino argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, che è esploso definitivamente con la maglia dell’Udinese. La dirigenza bianconera è sulle tracce del giovane laterale del Girona, Arnau Martinez, che ha corsa, abilità nel dribbling e precisione nei passaggi. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per l’operazione.

Un momento decisivo per pensare a nuovi innesti di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Arnau Martinez è stato accostato anche a Milan e Napoli nei giorni scorsi, ma ora il dg Comolli potrebbe anticipare le big europee. Il terzino spagnolo non vede l’ora di sbarcare in Serie A per brillare di luce propria: una nuova mossa a sorpresa per la prossima stagione.

La dirigenza bianconera continua a monitorare senza sosta in ottica futura per un nuovo innesto di qualità. Arnau Martinez potrebbe così scegliere di essere l’arma in più per le fasce bianconere: una nuova soluzione in vista della prossima stagione con Molina sempre nel mirino della Juventus. Ormai ci siamo per arrivare così alla decisione definitiva per anticipare le big europee per il ruolo di laterale da regalare subito a Tudor.