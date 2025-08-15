Atalanta
Caso Lookman, dichiarazioni sorprendenti: “E’ stato corretto”

In casa Atalanta continua a tenere banco la vicenda legata all’attaccante nigeriano, da tempo nel mirino dell’Inter

E’ sicuramente uno di quelli che potremmo definire come i casi del mercato estivo 2025. La situazione tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai compromessa. Il nigeriano ha chiesto la cessione, ha lasciato Bergamo ed è in totale rotta con la società per la mancata cessione all’Inter.

Atalanta, Juric sorprende su Lookman: “E’ stato corretto” (LaPresse) – Calciomercato.it

I nerazzurri, ora, sembrano stufi di aspettare e hanno virato totalmente, cambiando i piani. Nel mirino di Marotta adesso c’è Manu Kone, che la Roma valuta 50 milioni di euro e con l’Inter che al momento dirotterebbe i 40 milioni di Lookman nelle casse giallorosse. Lookman comunque resta un caso, che rischia di complicare e non poco anche il mercato dell’Atalanta. I nerazzurri sono a caccia di nuovi innesti da regalare ad Ivan Juric e lo stesso tecnico croato ha sottolineato come servano nuovi acquisti.

Juric a sorpresa su Lookman: “E’ stato corretto”

Intervistato dal ‘L’Eco di Bergamo’, Juric ha parlato sia del caso Lookman che di mercato in entrata, facendo dichiarazioni sorprendenti per quanto riguarda l’attaccante nigeriano.

Juric allontana Lookman dall’Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it

“Lookman con me è stato corretto. Mi ha spiegato il suo pensiero” ha affermato l’allenatore croato, che si è mostrato conciliante nei confronti dell’attaccante. Segno di come il giocatore abbia parlato anche con il tecnico, esprimendo il proprio desiderio.

Incalzato invece dal mercato, Juric ha parlato chiaro. E dalle sue dichiarazioni lascia presagire che il futuro di Lookman non sarà a Bergamo: “Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli – ha aggiunto – Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello”. In quest’ottica il brasiliano Muniz resta il primo obiettivo della ‘Dea’ per l’attacco. Anche se un nuovo acquisto potrebbe essere rappresentato da un recuperato Gianluca Scamacca: “In questo primo mese mi ha dato sensazioni molto positive. Sta crescendo gradualmente e voglio iniziare a inserirlo da subito nelle rotazioni. È un elemento importante” ha affermato Juric.

