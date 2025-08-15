Caso Lookman, dichiarazioni sorprendenti: “E’ stato corretto”

In casa Atalanta continua a tenere banco la vicenda legata all’attaccante nigeriano, da tempo nel mirino dell’Inter

E’ sicuramente uno di quelli che potremmo definire come i casi del mercato estivo 2025. La situazione tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai compromessa. Il nigeriano ha chiesto la cessione, ha lasciato Bergamo ed è in totale rotta con la società per la mancata cessione all’Inter.

I nerazzurri, ora, sembrano stufi di aspettare e hanno virato totalmente, cambiando i piani. Nel mirino di Marotta adesso c’è Manu Kone, che la Roma valuta 50 milioni di euro e con l’Inter che al momento dirotterebbe i 40 milioni di Lookman nelle casse giallorosse. Lookman comunque resta un caso, che rischia di complicare e non poco anche il mercato dell’Atalanta. I nerazzurri sono a caccia di nuovi innesti da regalare ad Ivan Juric e lo stesso tecnico croato ha sottolineato come servano nuovi acquisti.

Juric a sorpresa su Lookman: “E’ stato corretto”

Intervistato dal ‘L’Eco di Bergamo’, Juric ha parlato sia del caso Lookman che di mercato in entrata, facendo dichiarazioni sorprendenti per quanto riguarda l’attaccante nigeriano.

“Lookman con me è stato corretto. Mi ha spiegato il suo pensiero” ha affermato l’allenatore croato, che si è mostrato conciliante nei confronti dell’attaccante. Segno di come il giocatore abbia parlato anche con il tecnico, esprimendo il proprio desiderio.

Incalzato invece dal mercato, Juric ha parlato chiaro. E dalle sue dichiarazioni lascia presagire che il futuro di Lookman non sarà a Bergamo: “Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli – ha aggiunto – Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello”. In quest’ottica il brasiliano Muniz resta il primo obiettivo della ‘Dea’ per l’attacco. Anche se un nuovo acquisto potrebbe essere rappresentato da un recuperato Gianluca Scamacca: “In questo primo mese mi ha dato sensazioni molto positive. Sta crescendo gradualmente e voglio iniziare a inserirlo da subito nelle rotazioni. È un elemento importante” ha affermato Juric.