Ribaltone giallorosso: così la Juve è fuori dai giochi

Trapelano nuove importanti aggiornamenti in merito alla pista che vede la ‘Vecchia Signora’ interpretare un ruolo da spettatrice interessata

Giornata molto importante per il mercato della Juventus. Mentre proseguono i contatti per Kolo Muani, sono arrivate anche aperture concreti sul fronte Atletico Madrid-Nico Gonzalez. Una cessione, quella dell’argentino, che permetterebbe ai bianconeri di ritagliarsi interessanti spiragli di manovra per sistemare la batteria di esterni da consegnare ad Igor Tudor.

Con la pista Sancho sostanzialmente bloccata e con la Roma ormai convinta di aver mosso i passi decisivi per il sorpasso, Comolli sta continuando a tenere più che aperta la porta per Molina. Attualmente in sordina rispetto alle manovre per l’attacco e per il centrocampo (anche oggi sono proseguiti i contatti con il Nottingham Forest per Douglas Luiz), non è affatto da escludere un ‘ritocco’ last minute anche in difesa. A tal proposito, in tempi e in modi diversi, l’opzione Renato Veiga in prestito continua a stuzzicare e non poco gli uomini mercato bianconeri soprattutto se il Chelsea aprisse alla formula del prestito.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: anche il Galatasaray su Renato Veiga

Quella appena citata, in sostanza, sarebbe l’unico modo che permetterebbe alla Juventus di riportare il difensore portoghese all’ombra della Mole. Scenario, però, al quale almeno per il momento i Blues non hanno alcuna intenzione di aprire, continuando a valutare solo ed esclusivamente una cessione a titolo definitivo di Veiga.

Perimetrato lungo questi confini, non è sicuramente passata inosservata l’ultima indiscrezione che trapela dalla Turchia. Stando a quanto riportato da Fotomac, infatti, con l’obiettivo di puntellare la propria batteria di difensori centrali con un innesto di spessore, anche il Galatasaray avrebbe cominciato a tessere la tela con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione Veiga. Contatti esplorativi, insomma, per cominciare a conoscere la reale fattibilità di un’operazione che resta comunque ancora tutta da imbastire.

Come già anticipato, la Juve sta assumendo una posizione sorniona nei dialoghi per il lusitano, non affondando il colpo almeno per il momento e aspettando che si crei l’incastro propizio per uscire allo scoperto. I margini di manovra della ‘Vecchia Signora’ restano comunque piuttosto limitati: alle condizioni dettate dai londinesi finora, i bianconeri non potranno sedersi al tavolo negoziale. La concorrenza dall’estero – sotto questo punto di vista – complica e non poco eventuali velleità di spuntare un accordo low cost.