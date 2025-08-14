Milan, Tare non si ferma e pesca ancora in Belgio

Rossoneri a caccia di nuovi colpi e guardano ad un nuovo talento da regalare ad Allegri

Koni De Winter è un nuovo giocatore del Milan, Zachary Athekame è ormai prossimo a diventarlo. Il classe 2004 sosterrà a breve le visite mediche con il club rossonero e andrà a rafforzare la difesa di Massimiliano Allegri.

E un suo coetaneo e connazionale di De Winter è finito nel mirino del ‘Diavolo’. Igli Tare infatti sembra ancora intenzionato a pescare in Belgio perché l’obiettivo ora sarebbe Mario Stroeykens, talentuoso trequartista in forza all’Anderlecht.

Si prospetta un finale d’agosto caldissimo in casa rossonera. Il grande obiettivo, certamente, resta l’attaccante, con Hojlund in pole position. Ma oltre a lavorare al nuovo centravanti e alle uscite, il club rossonero potrebbe puntellare la rosa con un altro paio di innesti. Uno in difesa, magari un nuovo centrale soprattutto se Allegri dovesse confermare l’intenzione di giocare con una difesa a tre “mascherata” come in queste prime amichevoli. Un altro però potrebbe riguardare il reparto offensivo.

Il Milan punta Stroeykens, prezzo fissato

L’emittente francese ‘Foot Mercato’ sottolinea appunto l’interesse per Stroeykens, classe 2004, centrocampista offensivo in grado di giocare anche come ala sinistra.

Dalla Francia affermano infatti come il ‘Diavolo’ sia in cerca di nuovi talenti e forte sarebbe l’interesse per il giocatore dell’Anderlecht, che ha chiuso la scorsa stagione con cinque reti e sette assist in 39 gare. Il Milan è intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e guarda con grande attenzione al giovane prospetto belga. Il costo del suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ad una decina di milioni di euro. Una valutazione che potrebbe fare al caso del Milan, che dopo aver acquistato Jashari dal Bruges e il belga De Winter dal Genoa, potrebbe assicurarsi un nuovo colpo fiammingo.