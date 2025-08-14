Atalanta
Milan: si sblocca l’esterno, è l’erede di Chukwueze

I rossoneri potrebbero ragionare sulla cessione del nigeriano e al suo posto l’erede è destinato ad arrivare direttamente dall’Atletico Madrid

Per il Milan il calciomercato, escluso l’attaccante, si muoverà in base alle cessioni. Sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare i rossoneri in caso di una proposta importante e naturalmente si ragionerà con attenzione anche sui sostituti. Si tratta di operazioni che sono molto simili ad un incastro e vedremo come si evolverà la situazione. Ma una opportunità potrebbe arrivare direttamente dall’Atletico Madrid.

Simeone, infatti, sta rivoluzionando completamente la rosa. Nico Gonzalez è uno degli obiettivi per la fascia destra, ma, secondo le informazioni di fichajes.net, i Colchoneros sarebbero sulle tracce anche di Kubo. Un doppio innesto che potrebbe aprire le porte ad una cessione nel corso di questo calciomercato e il Milan è pronto ad approfittarne. Per il momento si tratta solamente di una indiscrezione e vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

Calciomercato Milan: nuova idea per l’attacco, i dettagli

Il Milan potrebbe chiudere una operazione in attacco. Molto dipenderà anche da come si comporterà il calciomercato in uscita per quanto riguarda i rossoneri. Uno dei nomi con la valigia in mano sembra essere Chukwueze e il nigeriano è pronto ad essere sostituito con un figlio d’arte. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezioni e ipotesi e vedremo come si svilupperà la questione in futuro.

I rossoneri, infatti, potrebbero sondare il terreno per Giuliano Simeone. Con Kubo e Nico Gonzalez, l’argentino troverebbe meno spazio e quindi una sua cessione nel corso di questo calciomercato non è da escludere. Il Milan è pronto comunque a ragionarci in caso di una partenza di Chukwueze. Al momento non c’è nessuna trattativa in corso e bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se il club di via Aldo Rossi punterà sul figlio d’arte.

Simeone arriva da una stagione importante e vuole giocare con continuità. Il Milan per lui potrebbe rappresentare una soluzione di calciomercato importante. Naturalmente l’argentino non rappresenta una priorità e bisognerà attendere la cessione di Chukwueze prima di affondare il colpo per il giocatore.

Mercato Milan: Simeone arriva in rossonero?

Per adesso non c’è una trattativa concreta fra il Milan e l’Atletico Madrid per Simeone. Ma l’eventuale doppio arrivo di Nico Gonzalez e Kubo alla corte del Cholo e la partenza di Chukwueze potrebbe portare il Milan nella parte finale della sessione estiva di calciomercato di sondare l’esterno argentino.

Non ci resta quindi che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione. Ma Giuliano Simeone rappresenta sicuramente una pista da attenzionare per il Milan nel corso di questo calciomercato.

