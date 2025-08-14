L’affare Roma-Inter per Koné li ha già divisi: “Una follia, ecco la priorità”

La trattativa tra i giallorossi e i nerazzurri è subito stata accolto con un certo fermento: le reazioni non si sono fatte attendere

A prendersi le luci della ribalta nelle ultime ore è sicuramente la trattativa in piedi tra Roma e Inter per Manu Koné. Memorizzato lo stallo per la trattativa Lookman, i nerazzurri hanno infatti portato avanti ormai da diversi giorni i dialoghi con l’entourage del centrocampista francese.

Come vi abbiamo rivelato, Massara non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta l’ex Borussia Mönchengladbach non meno di 50 milioni di euro. A tal proposito, proseguono i contatti tra le parti per provare a trovare la quadra. Nel frattempo, la Roma sta portando avanti anche il doppio binario sugli esterni rappresentato da Sancho e Bailey. I contatti con l’esterno offensivo inglese procedono spediti dopo che il calciatore ha sin da subito aperto con convinzione al progetto della Roma. Intanto, la possibile cessione di Koné e il restyling sugli esterni, come prevedibile, sta calamitando l’attenzione dei tifosi giallorossi che hanno immediatamente preso posizione.

Dalla Roma all’Inter, bufera social: le ultime su Koné

Tra chi sostiene che a fare l’affare sia l’Inter e che la Roma non possa privarsi di un calciatore dalle caratteristiche di Koné e chi invece ritiene che i soldi che Marotta e Ausilio spenderebbero per il francese rappresentino un vero e proprio Everest da scalare: gli strascichi e i dubbi nelle due tifoserie di certo non mancano. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Ok #Sancho, ok #Bailey, ma se la strategia è vendere #Koné allora resto così e mi prendo veramente roba tipo Eguinaldo.

È follia!

Migliorare l’attacco senza vendere nessuno dei morti che hai e restare a centrocampo con 2 giocatori (scarsi) oltre El Aynaoui.

Sto impazzendo..#Roma https://t.co/5HsH2SbhZj — Nick (@nickbufff) August 14, 2025

l’Inter ha bisogno di variazioni davanti, kone non cambi nulla — Il Dittone Suciciano (@erdittone) August 14, 2025

Kone e il centrocampista che manca all’Inter,un recupera palloni che sa anche giocare con la squadra a differenza di frattesi, ecco metterei lui in trattativa, tanto non e un giocatore fondamentale neanche titolare… forse faranno un attaccante in prestito — 🖤💙 lauti10 (@Lauti_1908) August 14, 2025

Se Koné va davvero all’Inter rosico per sempre — 𝕮𝖍𝖗𝖎5𝖙𝖎𝖆𝖓 (@ChriACM1899) August 14, 2025

Se vendiamo Koné all’Inter siamo delle teste di cazzo impressionanti — desa (@desaasr) August 14, 2025

Il gap tra Koné e quel mediocre di Frattesi è anche più di 20 milioni, fareste un affare — _dude (@stan23199336) August 14, 2025

45 per Konè è follia — Anto (@FcimAnto) August 14, 2025

Un centrocampista così impattante come Kone mancava da 10 anni, quando arrivò Nainggolan dal Cagliari.

Ancora tanto potenziale inespresso e coppia con El Aynaoui che sembra tanta roba.

Sancho sarebbe un bel colpo, ma privarsi del tuo miglior centrocampista per lui è una FOLLIA — Mattia🐺 (@Mattia_01_) August 14, 2025

Si prevedono giornate molto intense sotto questo punto di vista. Ora come ora la situazione appare piuttosto fluida: le sorprese, in un senso o nell’altro, sono dietro l’angolo.