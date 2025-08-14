Atalanta
L’affare Roma-Inter per Koné li ha già divisi: “Una follia, ecco la priorità”

La trattativa tra i giallorossi e i nerazzurri è subito stata accolto con un certo fermento: le reazioni non si sono fatte attendere

A prendersi le luci della ribalta nelle ultime ore è sicuramente la trattativa in piedi tra Roma e Inter per Manu Koné. Memorizzato lo stallo per la trattativa Lookman, i nerazzurri hanno infatti portato avanti ormai da diversi giorni i dialoghi con l’entourage del centrocampista francese.

L’affare Roma-Inter per Koné li ha già divisi: “Una follia, ecco la priorità” (LaPresse) – Calciomercato.it

Come vi abbiamo rivelato, Massara non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta l’ex Borussia Mönchengladbach non meno di 50 milioni di euro. A tal proposito, proseguono i contatti tra le parti per provare a trovare la quadra. Nel frattempo, la Roma sta portando avanti anche il doppio binario sugli esterni rappresentato da Sancho e Bailey. I contatti con l’esterno offensivo inglese procedono spediti dopo che il calciatore ha sin da subito aperto con convinzione al progetto della Roma. Intanto, la possibile cessione di Koné e il restyling sugli esterni, come prevedibile, sta calamitando l’attenzione dei tifosi giallorossi che hanno immediatamente preso posizione.

Dalla Roma all’Inter, bufera social: le ultime su Koné

Tra chi sostiene che a fare l’affare sia l’Inter e che la Roma non possa privarsi di un calciatore dalle caratteristiche di Koné e chi invece ritiene che i soldi che Marotta e Ausilio spenderebbero per il francese rappresentino un vero e proprio Everest da scalare: gli strascichi e i dubbi nelle due tifoserie di certo non mancano. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Si prevedono giornate molto intense sotto questo punto di vista. Ora come ora la situazione appare piuttosto fluida: le sorprese, in un senso o nell’altro, sono dietro l’angolo.

