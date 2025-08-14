Juventus, allarme Tudor: “Situazione di precarietà”

La Vecchia Signora vuole essere protagonista, ma la posizione del tecnico non è semplice: considerazioni che fanno discutere

Cornice di tradizionale entusiasmo, ieri, per la Juventus nell’amichevole in famiglia con la Next Gen. Un appuntamento tipico del precampionato bianconero, un modo per abbracciare la nuova squadra in vista della stagione. Con contenuti tecnici relativi, ma tant’è. Ma le indicazioni interessanti non sono mancate.

Si è sancita la rottura definitiva tra i tifosi e Vlahovic, tanto per cominciare, anche se di dubbi ce n’erano pochi sulla questione. In generale, la formazione schierata da Tudor ha riguardato per larghissima parte giocatori poco utilizzati finora e quindi confermando che, di fronte a offerte congrue, andranno via. Un mercato difficile, quello dei bianconeri, bloccato dalle cessioni, eppure con l’ambizione, da parte di tutti, di puntare in alto. E per questo la situazione di Tudor è piuttosto particolare.

Juventus, Tudor e le dichiarazioni di Elkann: i pensieri sul mercato

A margine della partita, John Elkann ha indicato con chiarezza l’obiettivo di tornare a vincere, per la Juventus. Il che però, nel commento di Guido Vaciago su ‘Tuttosport’, va in contrasto su cosa ha espresso, fino a questo momento, il mercato per bianconeri.

Il giornalista ha sintetizzato quello che pare essere lo stato d’animo di Tudor: “Forse avrebbe voluto aggiungere, alle parole di Elkann, che occorrerebbe prendere qualcun altro. Di sicuro lo ha pensato. Il fatto di aver schierato una Juve B nell’amichevole di famiglia è indice della precarietà nella quale sta cercando di costruire la stagione, per fortuna ci sta riuscendo comunque bene”. Risposte importanti si avranno tra qualche giorno, in occasione dell’amichevole con l’Atalanta. In campo, per stabilire lo stato di forma effettivo dei bianconeri, e relativamente al mercato, per scoprire se qualcosa si sarà mosso oppure no.