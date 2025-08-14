Juve: non solo Kolo Muani, altro affare con il PSG

I bianconeri hanno sbloccato l’affare Kolo Muani, ma potrebbero chiudere anche una seconda operazione con il club francese: i dettagli

L’asse fra Juventus e PSG potrebbe riscaldarsi ancora di più nel corso delle prossime settimane. I contatti si sono ravvivati per chiudere l’operazione Kolo Muani. Ma non è da escludere che Comolli possa ragionare su un altro giocatore. Molto dipenderà da una uscita, ma è una pista da tenere in considerazione già da dopo Ferragosto.

Secondo le informazioni di RMC Sport, il giocatore continua a non rientrare pienamente nei piani del PSG e la Juventus potrebbe farci un pensiero nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non ci sono stati contatti diretti per il profilo. Ma la volontà dei bianconeri potrebbe comunque quella di fare un sondaggio per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus: doppia operazione con il PSG, le ultime

La Juventus lavora per rinforzare la rosa. L’operazione Kolo Muani sembra essere sempre più vicina a sbloccarsi e questo potrebbe portare i bianconeri a sondare un altro giocatore in caso di una cessione. Per il momento si tratta di una ipotesi da vagliare nel corso delle prossime settimane. Alla Continassa è comunque in corso una riflessione sulla possibilità di andare a definire una operazione comunque importante.

L’Atletico Madrid è andato a sondare il terreno per Nico Gonzalez e una cessione costringerebbe la Juventus a muoversi sul calciomercato per andare a prendere il sostituto. Il favorito resta Sancho, ma si valutano anche altri nomi e attenzione a Kang-Lee del PSG. Il gol di ieri in Supercoppa non ha cambiato il destino del sudcoreano e a questo punto un suo addio ai transalpini non è da escludere e Comolli un pensierino lo potrebbe fare visto che rappresenta una delle soluzioni per sostituire Gonzalez.

Per il momento non c’è comunque una trattativa in corso fra PSG e Juventus per Lee. Il canale si è riaperto per Kolo Muani e non è da escludere che si possa sondare il terreno anche per il sudcoreano. Una pista da tenere in considerazione soprattutto se Nico Gonzalez dirà di sì all’Atletico Madrid.

Mercato Juventus: Kang-Lee erede di Gonzalez?

Ad oggi Kang-Lee per la Juventus resta una semplice possibilità di calciomercato. Di certo è un nome da tenere sotto osservazione soprattutto se dovesse partire Nico Gonzalez. Ma non c’è una trattativa in corso e quindi bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Il canale fra Juventus e PSG resta comunque aperto per la questione Kolo Muani. E i bianconeri nel discorso potrebbero decidere di inserire anche la questione Kang-Lee. Il sudcoreano non rientra nei piani del club transalpino e la soluzione italiana è assolutamente da tenere in considerazione.