Inter: scelta fatta, è lui l’erede di Acerbi

I nerazzurri guardano sia al presente che al futuro. Con Leoni ormai sfumato, potrebbero pensare ad una soluzione differente in difesa

L’Inter nel giro di un anno dovrà rivoluzionare la difesa. Il futuro di de Vrij e Acerbi è praticamente segnato e servono dei rinforzi per dare una sorta di stabilità al reparto. Anche contro il Monza c’è stato qualche blackout importante nel pacchetto arretrato e in viale della Liberazione si è pronti a ricorrere ai ripari. I nomi di Badé e Solet sono in cima alla lista per consentire a Chivu di avere delle garanzie importanti, ma non è finita qui.

L’Inter dovrà intervenire ancora in difesa e per questo motivo nel corso dei prossimi mesi (o settimane ndr) potrebbe un giocatore diventare un obiettivo concreto di calciomercato dei nerazzurri. Per adesso è una semplice suggestione, ma in viale della Liberazione c’è la necessità di prendere un centrale con quelle caratteristiche per dare una sostituzione adeguata ad Acerbi.

Calciomercato Inter: via Acerbi, chi arriva al suo posto

Il futuro di Acerbi è lontano dall’Inter. Il rinnovo fino al 2026 era stato deciso con Inzaghi in panchina. Ora, in caso di nuovi arrivi, il centrale potrebbe trovare meno spazio e a questo punto una sua partenza tra il calciomercato invernale e la prossima estate è praticamente certa. Per la sostituzione il nome in pole position era quello di Leoni, ma il classe 2006 ha accettato la corte del Liverpool di Slot.

Per questo motivo l’Inter dovrà valutare altre soluzioni e attenzione alla pista Balerdi. Il difensore francese piace molto a Tudor, ma il Marsiglia non ha mollato la presa. Dalla Francia confermano l’intenzione dei transalpini di cederlo solamente nel 2026 e in quel caso i nerazzurri potrebbero farci un pensiero considerato che il classe 1999 ha caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di giocare di Chivu. Si tratta, quindi, di una pista di calciomercato da seguire.

Balerdi potrebbe essere il nome giusto per il post Acerbi. Il difensore francese è molto bravo con i piedi e in questi anni ha acquisito tanta esperienza. Il Marsiglia non si opporrà alla cessione nel prossimo calciomercato estivo. Ma una partenza immediata non è da escludere a priori anche se servirà una cifra importante per convincere i transalpini.

Mercato Inter: Balerdi nome nuovo per la difesa?

L’Inter rivoluzionerà la difesa e difficilmente si fermerà tra questa e la prossima sessione di calciomercato estiva a Badé o Solet. Si cercherà un nome differente e il profilo di Balerdi è da tenere in considerazione visto che il Marsiglia ha intenzione di cedere il calciatore entro il 2026.

La Juventus potrebbe comunque tornare alla carica su Balerdi e quindi non possiamo escludere un testa a testa con l’Inter per il centrale del Marsiglia nel prossimo calciomercato estivo. Ma attenzione anche alla possibilità da parte dei nerazzurri di anticipare le tempistiche proprio per beffare il club bianconero.