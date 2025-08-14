Inter, nuovo affare con la Roma: Marotta scatenato

Nuova occasione a sorpresa in casa Inter per la svolta da Roma. Un intreccio di calciomercato: il presidente Marotta ha le idee chiare

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Novità interessanti in vista della prossima stagione in casa Inter per allestire una rosa super competitiva. Spunta la nuova mossa strategica della dirigenza nerazzurra che può cambiare obiettivi a centrocampo: il nuovo colpo a sorpresa.

Novità interessanti in vista della prossima stagione in casa Inter. La società nerazzurra vorrebbe chiudere subito per un nuovo innesto di qualità con l’obiettivo di allestire una rosa sempre più competitiva. Una nuova occasione di mercato per la svolta a centrocampo rinunciando così al nuovo innesto in attacco: ormai ci siamo per la decisione definitiva del presidente Marotta che ha intenzione di regalare profili interessanti a Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, spunta il nuovo centrocampista da Roma: la svolta

Idee interessanti per chiudere subito nuovi affari di caratura internazionale. L’Inter punterà molto anche sul giovane attaccante, Pio Esposito, reduce da un’avvincente stagione in prestito in Serie B allo Spezia.

Come svelato da Sky Sport, Manu Kone è il nuovo nome per rinforzare il centrocampo dell’Inter. Il giocatore della Roma è valutato circa 40 milioni di euro dalla dirigenza giallorossa: il francese 2001 è pronto a cambiare aria. Il presidente Marotta potrebbe così cambiare scenario dopo aver inseguito a lungo Ademola Lookman: ora il numero uno del club milanese ha intenzione di cambiare definitivamente strategia.

L’Inter cercherà così di accontentare subito Chivu che ha richiesto da settimane nuovi innesti di qualità: in caso di addio di Asllani, ecco pronto il suo sostituto per voltare definitivamente pagina. Lookman è sempre più lontano dopo che la famiglia Percassi ha messo il veto alla sua cessione ai nerazzurri.

Saranno ore calde per mettere a segno così un nuovo colpo in mediana per anticipare la folta concorrenza: sarà una trattativa complicata visto che i Friedkin non ha intenzione di lasciar partire così facilmente il francese. Una nuova occasione di mercato per far sognare i tifosi nerazzurri, delusi dopo il mancato arrivo dell’attaccante nigeriano Ademola Lookman. Un intreccio suggestivo per rinforzare la mediana di Chivu con un profilo di spessore come il centrocampista francese. Ormai ci siamo per la nuova chiusura definitiva in vista della prossima stagione: una nuova svolta in Serie A.