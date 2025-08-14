Lookman, adesso l’Inter rischia grosso: l’annuncio

Il club milanese continua a insistere per il giocatore dell’Atalanta, gli scenari si fanno non incoraggianti

Giorno dopo giorno, determinati rebus di calciomercato si infittiscono sempre di più e si attende una loro risoluzione, in un verso o nell’altro. Attenzione naturalmente catalizzata, tra le varie situazioni, dal caso Lookman, conteso tra Inter e Atalanta.

Il giocatore vuole lasciare i bergamaschi, che però per adesso non mollano e continuano a chiedere 50 milioni di euro ai milanesi, per acconsentire alla cessione. Alla cifra predetta, per ora, Marotta e soci non si sono avvicinati ulteriormente. Da capire se ci saranno delle evoluzioni nelle prossime ore o nei prossimi giorni, per arrivare a una soluzione del caso. Per i vice campioni d’Italia, però, a questo punto c’è un rischio concreto.

Inter, Lookman necessario dopo la beffa per Leoni: nerazzurri avvertiti

Dopo De Winter, per il reparto difensivo è sfumato anche Leoni, diretto al Liverpool. E a questo punto, l’Inter non può permettersi, secondo Fernando Orsi, di farsi sfuggire anche il nigeriano, pena un ridimensionamento delle prospettive.

Ecco il parere dell’opinionista espresso in diretto a ‘Radio Radio’: “Perso Leoni, l’Inter se non dovesse prendere Lookman incasserebbe una seconda grossa delusione. La vicenda Leoni in generale ci dimostra e ci spiega che i club italiani non hanno la possibilità evidentemente di competere con una certa potenza economica altrui. Avrei voluto vederlo in Italia ancora un po’, questo sì”.

L’Inter, insomma, rischia di rimanere bloccata nella vicenda Lookman e di condizionare in questo modo tutta la parte finale del mercato. I nerazzurri sono attesi a una risposta significativa in tal senso, per legittimare le loro ambizioni. Diversamente, ci sarebbero valutazioni ulteriori da fare, sugli scenari per la nuova stagione.