Calciomercato, Sancho in prestito: una big tenta il colpaccio

Sancho resta un profilo interessante per le big italiane: un’occasione in Serie A per il nuovo affare in attacco. Può arrivare subito in prestito

Nel corso degli ultimi anni Sancho non è riuscito a confermare le sue previsioni di fenomeno assoluto. Ha dovuto attraversare numerosi momenti negativi, ma si è ripresa alla grande nell’ultima stagione al Chelsea. Ora potrebbe esserci subito il prestito in Serie A per la svolta in una big italiana.

Novità interessanti per conoscere il futuro del talento inglese del Manchester United Jadon Sancho. Una nuova mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande: spunta la nuova trattativa di calciomercato in ottica futura. Nelle ultime settimane è stato accostato a numerosi club italiani, ma ecco la mossa strategica a sorpresa in vista della prossima stagione. Sancho è voglioso di tornare a brillare di luce propria, ma non rientra nei piani del manager portoghese Amorim.

Calciomercato, nuova occasione in Serie A: colpo Sancho in prestito

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la svolta decisiva dell’affare. Un assalto decisivo per il talento inglese che non vede l’ora di sbarcare finalmente in Serie A: ecco l’occasione suggestiva per puntellare il reparto offensivo di una big italiana.

Come svelato dal tabloid di calciomercato, The Times, la Roma starebbe provando a convincere il Manchester United per il nuovo affare targato Jadon Sancho. Dopo i prestiti al Borussia Dortmund e al Chelsea, ora il talento inglese è pronto a cambiare ancora una volta squadra. Il giocatore dei Red Devils cercherà così di scegliere la miglior destinazione possibile: una nuova occasione in Serie A con la formula del prestito secco.

Saranno ore calde per mettere a segno un nuovo colpo per Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è molto attento ad ogni situazione in campo e fuori: ha richiesto subito nuovi innesti di caratura internazionale. Sancho rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per poter ambire a grandi palcoscenici: i giallorossi sognano il ritorno immediato in Champions League.

Tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore per una nuova mossa strategica. Sancho è pronto per iniziare una nuova avventura suggestiva nel calcio internazionale. Gasperini non vede l’ora di abbracciare nuovi rinforzi in attacco: serve anche un attaccante per sognare in grande. L’allenatore della Roma ha le idee chiare per far funzionare la squadra giallorossa nel migliore dei modi. Staremo a vedere.