Un miliardo di euro per andare alla Juventus: spunta la folle clausola

Follie d’estate che solo il calciomercato può regalare: spunta la clausola che taglia le gambe alla Juventus

Esistono modi e modi per dire no a qualcuno. E la Juventus ha capito sin da subito che la trattativa per il gioiellino spagnolo paragonato a Raul sarebbe stata impossibile. Specialmente a queste condizioni.

Igor Tudor dà indicazioni a bordocampo
La Juventus vuole il gioiello del Real Madrid: spunta la maxi clausola (LaPresse) Calciomercato.it

Il Mondiale per club ha fatto da vetrina, ma forse non era necessario. Ha solo velocizzato qualcosa che sarebbe successo a breve. Infatti, il giovanissimo 21enne del Real Madrid, chiamato da Xabi Alonso per disputare la rassegna iridata negli Stati Uniti, ha giocato e fatto scintille, provocando attorno a sé un discreto numero di ammiratori. Tra cui proprio la Juventus.

La Juventus sul nuovo Raul, ma la risposta del Real Madrid è netta: ecco la maxi clausola

Gonzalo Garcia ha buttato fuori la Juventus dal Mondiale per Club. Ma non avrebbe mai pensato che la squadra bianconera qualche settimana più tardi avrebbe fatto seriamente per acquistare il suo cartellino. Tuttavia, per Florentino Perez è indiscutibilmente un giocatore da mantenere e far crescere.

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia, attaccante del Real Madrid con una clausola da un miliardo di euro (LaPresse) Calciomercato.it

Il classe 2004, nato e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, non si muoverà dalla capitale spagnola. E il presidente ha già inserito una maxi clausola da un miliardo di euro che rende ogni trattativa vana sin da subito. La Juventus avrebbe anche bussato alla porta del club madrileno, proponendo una ricca offerta da 25 milioni di euro. Ma la risposta è stata piuttosto chiara.

Il Real Madrid punta molto sul ragazzo. Gonzalo Garcia è stato protagonista al Mondiale per Club con 4 reti. Di cui una marcatura segnata proprio ai bianconeri, eliminandoli nella fase ad eliminazione diretta. E prima ancora era diventato capocannoniere del campionato di terza divisione con 25 reti. Un attaccante di questo calibro, bravissimo a sfruttare le sue doti tecniche e la sua velocità, va preservato. Inoltre, ha avuto un mentore importante nei suoi ultimi anni. Infatti, l’allenatore del Real Castilla per cui ha giocato tutto l’anno è stato Raul. Inoltre, la stampa ha già paragonato Gonzalo Garcia proprio alla leggenda del calcio spagnolo e dei Blancos. Insomma, il destino non può che essere dipinto di bianco. Vedremo quante occasioni gli darà Xabi Alonso nel corso di questa stagione.

