Milan e Inter, amarezza Leoni: “Soldi investiti male”

Il difensore centrale del Parma finisce al Liverpool: tra le società milanesi serpeggia delusione

Giovanni Leoni è praticamente un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha raggiunto un accordo con il Parma sulla base di 35 milioni di euro. Una cifra importante che entrerà nelle casse dei ducali, per una nuova, ricca cessione.

Cresce invece l’amarezza tra i tifosi di Milan e Inter. Le milanesi, insieme alla Juventus, sono state le squadre più accostate al centrale classe 2006, che lascerà però la Serie A per approdare in Premier League. E anche su X i tifosi hanno espresso le loro perplessità. C’è chi ha sottolineato come 35 milioni di euro per un club inglese come il Liverpool non pesino allo stesso modo per le squadre di Serie A. C’è anche chi ha sottolineato che il giocatore abbia dovuto fare i conti con la corte di una delle squadre più forti del mondo, nel campionato più ricco e importante del mondo.

Bisogna capire (e accettare) una volta per tutte che 35m per il #Liverpool non valgono 35m per #Inter e #Milan (o per qualsiasi club italiano) #Leoni — Alessandro F Giudice (@AFGiudice) August 13, 2025

Leggo molti scrivere che in serie A non si è voluto investire su Leoni. Ma a nessuno viene in mente che il ragazzo preferisse semplicemente andare nel miglior campionato d’Europa?#Leoni — Diavolista❤️♠️ (@diavolista06) August 13, 2025

Tanti tifosi, sia interisti che milanisti, hanno espresso il disappunto per il mancato acquisto del difensore italiano. C’è chi parla di “Soldi investiti male” e chi invece di mancanza di volontà di investire sottolineando “la differenza tra un grande club e un fondo”.

#BollettinoMilan (sconsolato)

Se fai bingo incassando 40 mln per #Thiaw vai a prendere #Leoni

Se vuoi costruire per il futuro e un gruppo forte di italiani

Se vai a prendere per 20 #DeWinter ti interessa una futura plusvalenza

La differenza tra un grande club e un piccolo fondo pic.twitter.com/4LQnatp4rz — luca pagni (@lucapagni) August 13, 2025

Calciomercato dell’ #Inter ufficialmente insufficiente. Dopo Bremer e Buongiorno perdi #Leoni perchè le priorità della nauseante dirigenza sono state Luis Henrique (25) e Zalewski (6), oltre al buon Bonny. L’Inter non fa non perchè non ha liquidità ma perchè la investe male! — Vdr29 (@Vdr29) August 13, 2025

Altri tifosi invece non hanno espresso critiche alle proprie società. “Non mi sento di criticare i nostri” afferma un tifoso rossonero, visto il costo del cartellino per un giocatore che ha disputato solo 17 gare in Serie A. Discorso simile da parte di un tifoso interista: “Vale 15 milioni, il suo potenziale il Liverpool lo paga 35”.

#Leoni attualmente vale sì e no 15 mln.

Ha del potenziale e quel potenziale il Liverpool lo paga 35mln.

Per l’Inter era una soluzione per il futuro più che per il presente, ma a noi servirebbe uno pronto subito, anche se alla dirigenza non interessa. — Ciccio ⭐️⭐️ (@_Trinitatis) August 13, 2025

Leoni 17 presenze….35 mln.

Gli auguro di diventare un top vicino a Van Dijk, ma non mi sento di criticare i nostri per questo mancato arrivo.

Un presidente tifoso avrebbe potuto azzardare di suo, un dirigente no.#ACMilan #Leoni #LiverpoolFC — Giovanni Tucci (@GiovanniTucci2) August 13, 2025

Pareri dunque divisivi, anche se a regnare sembra essere sicuramente l’amarezza. Con i tifosi che si auguravano di vedere Leoni in Serie A, magari in una grande del nostro calcio.