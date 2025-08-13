Atalanta
Milan e Inter, amarezza Leoni: “Soldi investiti male”

Il difensore centrale del Parma finisce al Liverpool: tra le società milanesi serpeggia delusione

Giovanni Leoni è praticamente un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha raggiunto un accordo con il Parma sulla base di 35 milioni di euro. Una cifra importante che entrerà nelle casse dei ducali, per una nuova, ricca cessione.

Leoni e Lukaku in contrasto
Liverpool, arriva Leoni: l’amarezza in casa Inter e Milan (LaPresse) – Calciomercato.it

Cresce invece l’amarezza tra i tifosi di Milan e Inter. Le milanesi, insieme alla Juventus, sono state le squadre più accostate al centrale classe 2006, che lascerà però la Serie A per approdare in Premier League. E anche su X i tifosi hanno espresso le loro perplessità. C’è chi ha sottolineato come 35 milioni di euro per un club inglese come il Liverpool non pesino allo stesso modo per le squadre di Serie A. C’è anche chi ha sottolineato che il giocatore abbia dovuto fare i conti con la corte di una delle squadre più forti del mondo, nel campionato più ricco e importante del mondo.

Tanti tifosi, sia interisti che milanisti, hanno espresso il disappunto per il mancato acquisto del difensore italiano. C’è chi parla di “Soldi investiti male” e chi invece di mancanza di volontà di investire sottolineando “la differenza tra un grande club e un fondo”.

Altri tifosi invece non hanno espresso critiche alle proprie società. “Non mi sento di criticare i nostri” afferma un tifoso rossonero, visto il costo del cartellino per un giocatore che ha disputato solo 17 gare in Serie A. Discorso simile da parte di un tifoso interista: “Vale 15 milioni, il suo potenziale il Liverpool lo paga 35”.

Pareri dunque divisivi, anche se a regnare sembra essere sicuramente l’amarezza. Con i tifosi che si auguravano di vedere Leoni in Serie A, magari in una grande del nostro calcio.

