Milan: Allegri beffa la Juve, nuovo centrale titolare

I rossoneri continuano ad essere protagonisti sul calciomercato. E ci potrebbe essere un’occasione importante da sfruttare per Tare. I dettagli

Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale del Milan. Domenica contro il Bari la squadra di Allegri è chiamata a non sbagliare per iniziare nel migliore dei modi il cammino in Coppa Italia. Ma non è solo il campo a tenere banco in casa rossonera. Anche il calciomercato rappresenta una questione da tenere in considerazione vista la necessità da parte del club rossonero di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano.

Secondo le informazioni di Tuttosport, l’intenzione del Milan sarebbe quella di andare a prendere un difensore adatto alla difesa a 3 e magari anche a prezzo di sconto. Per il momento non c’è un nome ben preciso. Si stanno facendo tutte le valutazioni del caso e presto saranno sciolti i dubbi. Attenzione alla possibilità di un vecchio pallino di Allegri visto che è in scadenza la prossima stagione.

Calciomercato Milan: rinforzo in difesa, nome a sorpresa

Sono giorni di riflessioni in casa Milan su chi puntare in difesa. I nomi sono diversi e per il momento non si ha ancora una certezza in questo senso. Si proverà nel corso delle prossime settimane a capire quale profilo si potrà adattare alla perfezione al modo di giocare di Allegri e vedremo cosa potrà succedere.

L’idea che sta prendendo piede in via Aldo Rossi è quella di puntare magari anche su un profilo che non costi molto, ma che si possa adattare alla perfezione al modo di giocare di Allegri. E il nome di Marcos Senesi del Bournemouth è da tenere in considerazione. L’argentino, in scadenza nel 2026, era già seguito dal tecnico toscano ai tempi della Juventus senza, però, particolare fortuna. Ora potrebbe chiederlo nuovamente per rinforzare la difesa dei rossoneri.

Si tratta di una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane di calciomercato. Molto difficile in questo momento avere delle certezze sull’ipotesi Senesi per il Milan. Ma si tratta di un profilo che si adatta alla perfezione alla difesa a 3 e potrebbe in poche settimane diventare anche uno dei titolari per la sua capacità di fare il regista difensivo. Senza dimenticare che, con un contratto in scadenza nel 2026, può arrivare anche ad un prezzo non superiore ai 15 milioni.

Mercato Milan: Senesi l’obiettivo per la difesa?

Il Milan dovrà prendere un difensore in questa ultima fase di calciomercato e il nome di Senesi è da tenere in considerazione visto che parliamo di un giocatore in scadenza oltre che di un pallino di Allegri. Per il momento comunque non ci sono contatti in corso e le priorità dei rossoneri sono altre.

Il Milan, comunque, non può aspettare ancora molto. La Juventus potrebbe ritornare presto sul giocatore e quindi i rossoneri dovranno accelerare per andare a prendere Senesi. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso club di via Aldo Rossi.