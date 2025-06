Juventus, si complica Balerdi: 15mln dirottati su un altro centrale

La Juventus sta facendo i conti con il fatto che la strada per Balerdi, priorità per Igor Tudor, si è fatta in salita. Per questo motivo Comolli è pronto a fiondarsi su un altro difensore argentino. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, i bianconeri sono alla ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Igor Tudor ma negli ultimi giorni le cose sono peggiorate e si sono fatte delicate. E non poco. In primo luogo è saltata la doppia cessione al Nottingham Forrest di Mbangula e di Weah, in seconda istanza c’è da fare i conti con la volontà di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, in assenza di offerte in linea con le sue aspettative, non ha nessuna intenzione di andar via dalla Juve e di rinunciare ai 12 milioni di euro previsti nel suo contratto.

Questa tripla situazione di stallo crea un problema non di poco conto, dal momento che senza queste uscite è difficile finanziare le entrate. Come se non bastasse, la strada per Balerdi, indicato come obiettivo numero uno per la linea di difesa, è estremamente in salita. A fare il punto della situazione è TuttoSport, che svela come per lasciar partire l’argentino l’Olympique Marsiglia chiede 25 milioni di euro, una cifra troppo importante per le casse della Juventus. Soprattutto se si considera il fatto che vanno piazzati anche altri colpi. Ora, però, arriva una svolta.

Juventus, altro difensore argentino per Tudor: le ultime notizie

Tudor conosce bene Balerdi dal momento che lo ha avuto a Marsiglia. Porterebbe in dote esperienza, leadership ed anche notevoli doti tecniche in fase di uscita. I costi però sono proibitivi e, di conseguenza, la Juve si sta guardando attorno. Ed emerge ora un nuovo profilo. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, la Juventus si sta muovendo con interesse sulle tracce di Marcos Senesi, roccioso difensore argentino in forza al Bournemouth e con un lungo passato al Feyenoord.

L’infortunio di Savona costringe il club a fare delle valutazioni approfondite, ma ora serve un difensore. Non si può pensare di avere tanta instabilità dietro e per questo il nome di Senesi sarebbe perfetto. Classe 1997, si tratta di un profilo che ha grande esperienza ed ha un valore di mercato superiore ai 20 milioni di euro.

Dal momento che, però, in Premier League non ha trovato adeguato spazio, può partire e pare possa anche bastare una offerta da 14-15 milioni. Sul calciatore c’è da tempo anche la Roma, ma il fascino della Juventus e la possibilità di giocare la Champions potrebbero fare la differenza.