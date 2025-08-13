Inter, dopo il danno anche la beffa: ecco un’altra stoccata di Lukaku

Nuova stoccata di Romelu Lukaku contro l’Inter: ecco le parole dell’attaccante del Napoli dal ritiro

Quella finale di Champions League contro il Manchester City resta una ferita ancora troppo aperta. Romelu Lukaku non perdona il mondo Inter per non aver disputato l’ultimo atto, quello decisivo, in una stagione che poteva consacrarlo campione. Dopo esser ritornato e aver attraversato momenti difficili. Ma Inzaghi, per quel match di Istanbul, scelse Dzeko dall’inizio.

A seguito di quell’episodio, la frattura con l’Inter è stata inevitabile. Lukaku ha lasciato Milano, ha giocato a Roma e ha affrontato i nerazzurri come avversario. Non senza problemi. Ha rotto i rapporti anche con Lautaro Martinez. I due a stento si guardano negli occhi quando si incrociano nei tunnel degli spogliatoi in quelle due occasioni a stagione.

E una volta arrivato a Napoli, alla prima occasione utile, Big Rom ha vinto lo Scudetto, è entrato nella storia, ha segnato anche un gol decisivo che ha spento ogni tipo di possibilità di rimonta per l’Inter. A distanza di pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, arriva un’altra stoccata.

Lukaku ancora contro l’Inter: “Qualcuno mi dava per finito”

In un’intervista rilasciata alla radio partner del Napoli, il centravanti belga si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: I tifosi del Napoli mi hanno dato una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, ma Napoli mi ha dato l’energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente”.

Romelu Lukaku non nomina nessuno del mondo Inter, ma è chiaro che il pensiero sia rivolto proprio lì, a Milano, dove in quell’anno con Simone Inzaghi non è riuscito ad esprimersi al meglio. E per qualcuno non era più un attaccante da primo ordine.

Nel finale di questa stagione, a Scudetto vinto, il belga ha anche postato un video dove si vendicava di tutti i titoli di giornale e dei media online che lo hanno punzecchiato nelle ultime stagioni. Ad oggi, con l’intera preparazione svolta assieme ad Antonio Conte, si candida ad essere tra gli attaccanti più pericolosi della Serie A.