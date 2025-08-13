Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, dopo il danno anche la beffa: ecco un’altra stoccata di Lukaku

Foto dell'autore

Nuova stoccata di Romelu Lukaku contro l’Inter: ecco le parole dell’attaccante del Napoli dal ritiro

Quella finale di Champions League contro il Manchester City resta una ferita ancora troppo aperta. Romelu Lukaku non perdona il mondo Inter per non aver disputato l’ultimo atto, quello decisivo, in una stagione che poteva consacrarlo campione. Dopo esser ritornato e aver attraversato momenti difficili. Ma Inzaghi, per quel match di Istanbul, scelse Dzeko dall’inizio.

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku lancia una frecciata all’Inter (LaPresse) Calciomercato.it

A seguito di quell’episodio, la frattura con l’Inter è stata inevitabile. Lukaku ha lasciato Milano, ha giocato a Roma e ha affrontato i nerazzurri come avversario. Non senza problemi. Ha rotto i rapporti anche con Lautaro Martinez. I due a stento si guardano negli occhi quando si incrociano nei tunnel degli spogliatoi in quelle due occasioni a stagione.

E una volta arrivato a Napoli, alla prima occasione utile, Big Rom ha vinto lo Scudetto, è entrato nella storia, ha segnato anche un gol decisivo che ha spento ogni tipo di possibilità di rimonta per l’Inter. A distanza di pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, arriva un’altra stoccata.

Lukaku ancora contro l’Inter: “Qualcuno mi dava per finito”

In un’intervista rilasciata alla radio partner del Napoli, il centravanti belga si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: I tifosi del Napoli mi hanno dato una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, ma Napoli mi ha dato l’energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente”.

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku in allenamento a Castel di Sangro (LaPresse) Calciomercato.it

Romelu Lukaku non nomina nessuno del mondo Inter, ma è chiaro che il pensiero sia rivolto proprio lì, a Milano, dove in quell’anno con Simone Inzaghi non è riuscito ad esprimersi al meglio. E per qualcuno non era più un attaccante da primo ordine.

Nel finale di questa stagione, a Scudetto vinto, il belga ha anche postato un video dove si vendicava di tutti i titoli di giornale e dei media online che lo hanno punzecchiato nelle ultime stagioni. Ad oggi, con l’intera preparazione svolta assieme ad Antonio Conte, si candida ad essere tra gli attaccanti più pericolosi della Serie A.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie