Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calciomercato, svolta per Elmas: niente Napoli

Foto dell'autore

Elmas potrebbe così iniziare una nuova avventura in Serie A. Accostato nelle ultime ore al Napoli, ecco l’occasione a sorpresa in Italia

Il centrocampista macedone è pronto per essere ancora protagonista nel campionato italiano. Una nuova svolta per quanto riguarda il suo futuro: una destinazione a sorpresa in Serie A.

Elmas in azione
Calciomercato, svolta per Elmas: niente Napoli – Lapresse – calciomercato.it

 

Elmas è voglioso di una nuova sfida in Serie A. Dopo diversi anni al Napoli è volato al Lipsia per poi vivere alcuni mesi in prestito al Torino: spunta la nuova occasione, nuovo sorpasso al presidente De Laurentiis. Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così la nuova destinazione del centrocampista macedone. Ha vissuto stagioni memorabili in maglia azzurra: i tifosi si sono affezionati a lui, ma spunta la nuova idea per rivederlo subito in Serie A. Ormai ci siamo per arrivare anche alla firma ufficiale: non c’è solo il Napoli sulle sue tracce.

Calciomercato, nuova occasione per Elmas: intreccio in Serie A

Le big italiane sono sempre sulle sue tracce per mettere a segno un nuovo affare. Il centrocampista macedone vuole essere ancora protagonista in Serie A: novità interessanti per una nuova destinazione a sorpresa.

Elmas in azione
Calciomercato, Elmas sbarca di nuovo in Serie A – Lapresse – calciomercato.it

 

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista macedone, Eljif Elmas, che è finito nuovamente nel mirino del Napoli. Pochi minuti fa SportMediaset ha svelato il sorpasso del Torino proprio sulla squadra partenopea: saranno ore calde per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il club granata proverà l’assalto definitivo con Cairo pronto a superare nella corsa proprio il suo collega De Laurentiis.

Può essere impiegato in tante posizioni tra centrocampo ed attacco: si è sempre messo a disposizione con ogni allenatore avuto in carriera. Con Luciano Spalletti è stato l’uomo in più soprattutto nella ripresa contribuendo alla vittoria del terzo Scudetto azzurro: Conte ha richiesto nuovi rinforzi a centrocampo e così nelle ultime ore è venuto fuori il suo profilo.

Una voglia immensa per continuare a sognare in grande. Elmas potrebbe così accettare la nuova destinazione in Serie A: il macedone è pronto per una nuova sfida in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è sempre molto attento ad ogni occasione di mercato in vista degli ultimi giorni di agosto: Conte ha ribadito di voler completare la rosa per puntare subito in alto dopo il trionfo dello Scudetto. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima squadra in Italia.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie