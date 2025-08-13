Calciomercato, svolta per Elmas: niente Napoli

Elmas potrebbe così iniziare una nuova avventura in Serie A. Accostato nelle ultime ore al Napoli, ecco l’occasione a sorpresa in Italia

Il centrocampista macedone è pronto per essere ancora protagonista nel campionato italiano. Una nuova svolta per quanto riguarda il suo futuro: una destinazione a sorpresa in Serie A.

Elmas è voglioso di una nuova sfida in Serie A. Dopo diversi anni al Napoli è volato al Lipsia per poi vivere alcuni mesi in prestito al Torino: spunta la nuova occasione, nuovo sorpasso al presidente De Laurentiis. Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così la nuova destinazione del centrocampista macedone. Ha vissuto stagioni memorabili in maglia azzurra: i tifosi si sono affezionati a lui, ma spunta la nuova idea per rivederlo subito in Serie A. Ormai ci siamo per arrivare anche alla firma ufficiale: non c’è solo il Napoli sulle sue tracce.

Calciomercato, nuova occasione per Elmas: intreccio in Serie A

Le big italiane sono sempre sulle sue tracce per mettere a segno un nuovo affare. Il centrocampista macedone vuole essere ancora protagonista in Serie A: novità interessanti per una nuova destinazione a sorpresa.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista macedone, Eljif Elmas, che è finito nuovamente nel mirino del Napoli. Pochi minuti fa SportMediaset ha svelato il sorpasso del Torino proprio sulla squadra partenopea: saranno ore calde per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il club granata proverà l’assalto definitivo con Cairo pronto a superare nella corsa proprio il suo collega De Laurentiis.

Può essere impiegato in tante posizioni tra centrocampo ed attacco: si è sempre messo a disposizione con ogni allenatore avuto in carriera. Con Luciano Spalletti è stato l’uomo in più soprattutto nella ripresa contribuendo alla vittoria del terzo Scudetto azzurro: Conte ha richiesto nuovi rinforzi a centrocampo e così nelle ultime ore è venuto fuori il suo profilo.

Una voglia immensa per continuare a sognare in grande. Elmas potrebbe così accettare la nuova destinazione in Serie A: il macedone è pronto per una nuova sfida in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è sempre molto attento ad ogni occasione di mercato in vista degli ultimi giorni di agosto: Conte ha ribadito di voler completare la rosa per puntare subito in alto dopo il trionfo dello Scudetto. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima squadra in Italia.