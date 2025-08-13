Calciomercato, Ceballos in Serie A: Xabi Alonso lo manda via

Dani Ceballos è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Serie A: immediata la cessione dello spagnolo. Ecco la nuova destinazione

Una nuova occasione di mercato per sognare in grande. Il centrocampista spagnolo vuole tornare protagonista nel calcio internazionale: ecco la svolta in Serie A con la cessione immediata dal Real Madrid. Tutte le novità per il nuovo trasferimento a sorpresa in vista della prossima stagione.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere da vicino il futuro di Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è pronto a dire addio al Real Madrid per intraprendere una nuova avventura in Serie A: spunta l’intreccio decisivo con un top club italiano. Le prossime ore saranno decisive per una nuova occasione di mercato: tutto può cambiare in vista della prossima stagione per tornare a brillare di luce propria. Un momento decisivo per conoscere da vicino la sua prossima destinazione: lo spagnolo ha vissuto anni memorabili con i blancos, ma il suo minutaggio è sempre stato limitato. Ora c’è tanta voglia di rivalsa per sbarcare subito da protagonista in Serie A.

Calciomercato, nuova svolta in Serie A: arriva Ceballos

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, Ceballos è pronto a dire addio al Real Madrid. Una nuova occasione a sorpresa in vista della prossima stagione: ci sono anche top club italiani sulle sue tracce. Roma e Juventus sono sempre al lavoro per rinforzare i rispettivi centrocampi: spunta così la cessione immediata. Il presidente Florentino Perez è pronto a darlo subito via, lo stesso Xabi Alonso ha dato l’ok per il suo trasferimento.

Già in passato è stato accostato alle big italiane: tutto può cambiare nelle prossime ore per vedere concretizzare la sua cessione. Tutto può cambiare nelle prossime ore per una nuova destinazione in Serie A. Ormai ci siamo per il trasferimento in Italia dell’esperto centrocampista spagnolo: la sua classe resta infinita per continuare così a collezionare nuovi successi nel campionato italiano.

Una nuova occasione di mercato con Roma e Juventus sempre sulle tracce del centrocampista in vista della prossima stagione. Una voglia immensa per continuare a sognare in grande: spunta subito l’intreccio decisivo con il presidente Florentino Perez. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione per arrivare così alla nuova decisione su Ceballos. Occhio anche alla destinazione in Arabia Saudita per nuovi stimoli oltre l’Europa: nei prossimi giorni arriverà la scelta definitiva.