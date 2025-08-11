Juve: svolta a destra, lo scambio sblocca l’affare

Il calciomercato bianconero fatica a sbloccarsi a causa delle difficoltà nelle uscite. E per questo motivo si potrebbe ragionare su uno scambio

La Juventus è in ritardo rispetto alla tabella di marcia sul calciomercato. Le mancate cessioni hanno bloccato le entrate e quindi bisognerà accelerare nel corso delle prossime settimane per completare la rosa di Tudor. Per questo motivo non è da escludere che si possa iniziare a ragionare sugli scambi per consentire al tecnico croato di disporre di una squadra profonda. E attenzione ad una possibile operazione in Spagna.

La Juventus è alla ricerca di una alternativa a Joao Mario dopo la partenza di Weah. Per il momento non rappresenta una priorità e per questo motivo Comolli si sta concentrando su altre priorità. Ma nelle prossime settimane si dovrà ragionare anche sulla pedina per completare il reparto degli esterni a destra e c’è la possibilità di uno scambio. Per adesso si tratta di una ipotesi e quindi vedremo cosa succederà nel corso di poco tempo.

Calciomercato Juventus: nuova idea a destra, i dettagli

La Juventus nelle prossime settimane chiuderà una nuova operazione per la fascia destra. Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Singo, ma la valutazione intorno ai 30 milioni di euro ha bloccato un po’ la trattativa. L’idea sarebbe quella di puntare magari ad un profilo meno caro per dirottare i soldi su altre priorità come il centrocampo e l’attacco.

Per questo motivo la Juventus potrebbe approfittare di uno scambio per rinforzare la rosa durante il calciomercato. Dalla Spagna confermano l’interesse dell’Espanyol per Facundo Gonzalez. Il club di Barcellona punta ad un prestito e quindi Comolli potrebbe valutare il profilo di El Hilali. L’esterno marocchino classe 2003 è uno dei migliori talenti presenti nel campionato spagnolo e rappresenterebbe uno dei giocatori ideali per i bianconeri.

Lo scambio fra Gonzalez ed El Hilali è da tenere in considerazione. Il marocchino, infatti, può giocare anche da centrale o agire a sinistra in caso di emergenza. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma di certo resta una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane di calciomercato.

Mercato Juventus: El Hilali nuovo rinforzo per Tudor?

Al momento siamo in una fase embrionale della trattativa. L’Espanyol avrebbe sondato il terreno e ci sarebbero tutti i presupposti per arrivare all’accordo. Naturalmente bisognerà trovare l’intesa sulla formula e il nome di El Hilali potrebbe mettere d’accordo i club magari sul prestito.

La Juventus è alla ricerca di un esterno a destra e il nome di El Hilali potrebbe essere quello giusto. Vedremo se Comolli deciderà di affondare il colpo oppure si opterà per un profilo differente per rinforzare la rosa.