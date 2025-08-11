Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve: svolta a destra, lo scambio sblocca l’affare

Foto dell'autore

Il calciomercato bianconero fatica a sbloccarsi a causa delle difficoltà nelle uscite. E per questo motivo si potrebbe ragionare su uno scambio

La Juventus è in ritardo rispetto alla tabella di marcia sul calciomercato. Le mancate cessioni hanno bloccato le entrate e quindi bisognerà accelerare nel corso delle prossime settimane per completare la rosa di Tudor. Per questo motivo non è da escludere che si possa iniziare a ragionare sugli scambi per consentire al tecnico croato di disporre di una squadra profonda. E attenzione ad una possibile operazione in Spagna.

El Hilali risulta con un compagno
Juve: svolta a destra, lo scambio sblocca l’affare (Ansa) – calciomercato.it

La Juventus è alla ricerca di una alternativa a Joao Mario dopo la partenza di Weah. Per il momento non rappresenta una priorità e per questo motivo Comolli si sta concentrando su altre priorità. Ma nelle prossime settimane si dovrà ragionare anche sulla pedina per completare il reparto degli esterni a destra e c’è la possibilità di uno scambio. Per adesso si tratta di una ipotesi e quindi vedremo cosa succederà nel corso di poco tempo.

Calciomercato Juventus: nuova idea a destra, i dettagli

La Juventus nelle prossime settimane chiuderà una nuova operazione per la fascia destra. Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Singo, ma la valutazione intorno ai 30 milioni di euro ha bloccato un po’ la trattativa. L’idea sarebbe quella di puntare magari ad un profilo meno caro per dirottare i soldi su altre priorità come il centrocampo e l’attacco.

Per questo motivo la Juventus potrebbe approfittare di uno scambio per rinforzare la rosa durante il calciomercato. Dalla Spagna confermano l’interesse dell’Espanyol per Facundo Gonzalez. Il club di Barcellona punta ad un prestito e quindi Comolli potrebbe valutare il profilo di El Hilali. L’esterno marocchino classe 2003 è uno dei migliori talenti presenti nel campionato spagnolo e rappresenterebbe uno dei giocatori ideali per i bianconeri.

El Hilali saluta il pubblico
Calciomercato Juventus: nuova idea a destra, i dettagli (Ansa) – calciomercato.it

Lo scambio fra Gonzalez ed El Hilali è da tenere in considerazione. Il marocchino, infatti, può giocare anche da centrale o agire a sinistra in caso di emergenza. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma di certo resta una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane di calciomercato.

Mercato Juventus: El Hilali nuovo rinforzo per Tudor?

Al momento siamo in una fase embrionale della trattativa. L’Espanyol avrebbe sondato il terreno e ci sarebbero tutti i presupposti per arrivare all’accordo. Naturalmente bisognerà trovare l’intesa sulla formula e il nome di El Hilali potrebbe mettere d’accordo i club magari sul prestito.

El Hilali durante una partita
Mercato Juventus: El Hilali nuovo rinforzo per Tudor? (Ansa) – calciomercato.it

La Juventus è alla ricerca di un esterno a destra e il nome di El Hilali potrebbe essere quello giusto. Vedremo se Comolli deciderà di affondare il colpo oppure si opterà per un profilo differente per rinforzare la rosa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie