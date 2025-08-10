Juventus e Inter beffate: Sancho ha scelto un’altra squadra

Né a Torino, né a Milano, per il giocatore in uscita dal Manchester United si prepara un altro trasferimento: si allontana dalla Serie A

I prossimi giorni di mercato saranno a dir poco cruciali per definire gli ultimi acquisti e conseguentemente il tipo di ambizioni di molte squadre, in Italia e all’estero. In Serie A, tutti devono cercare di rispondere alla grande campagna acquisti del Napoli, che tramite il mercato ha lanciato un segnale importante alla concorrenza. Sarà dura lottare con gli azzurri, che almeno sulla carta si sono molto rinforzati. L’obiettivo di replicare ai partenopei vede in lizza innanzitutto Juventus e Inter, che però stanno riscontrando le loro difficoltà.

Mercato in qualche modo bloccato sia per i bianconeri che per i nerazzurri. Che si trovano a competere per Jadon Sancho, con il possibile inserimento interista raccontato da Calciomercato.it, visto che a Torino ancora non possono affondare e in previsione di un eventuale frenata per Lookman. Entrambe, però, rischiano la beffa dall’estero. Sancho potrebbe vestire un’altra maglia.

Juventus e Inter, l’Atletico Madrid scatta per Sancho: i dettagli

Sull’inglese, c’è sempre l’interessamento del Borussia Dortmund, sua ex squadra. Una pista che all’inglese farebbe piacere, eccome. Ma ce n’è anche un’altra che si sta sviluppando. L’Atletico Madrid fa sul serio.

L’entrata in scena degli spagnoli è avvenuta da qualche giorno ormai. Si trovano conferme su quanto riportano i portali iberici, in particolare ‘Elgoldigital’ che sta preparando una offerta di prestito oneroso al Manchester United, annunciando di volersi accollare quasi tutto il lauto ingaggio del giocatore. Si attendono aggiornamenti in merito, la situazione comunque potrebbe volgere a favore dei ‘Colchoneros’ se non arriveranno risposte in tempo breve dai club nostrani.