Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus e Inter beffate: Sancho ha scelto un’altra squadra

Foto dell'autore

Né a Torino, né a Milano, per il giocatore in uscita dal Manchester United si prepara un altro trasferimento: si allontana dalla Serie A

I prossimi giorni di mercato saranno a dir poco cruciali per definire gli ultimi acquisti e conseguentemente il tipo di ambizioni di molte squadre, in Italia e all’estero. In Serie A, tutti devono cercare di rispondere alla grande campagna acquisti del Napoli, che tramite il mercato ha lanciato un segnale importante alla concorrenza. Sarà dura lottare con gli azzurri, che almeno sulla carta si sono molto rinforzati. L’obiettivo di replicare ai partenopei vede in lizza innanzitutto Juventus e Inter, che però stanno riscontrando le loro difficoltà.

Sancho
Juventus e Inter beffate: Sancho ha scelto un’altra squadra – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Mercato in qualche modo bloccato sia per i bianconeri che per i nerazzurri. Che si trovano a competere per Jadon Sancho, con il possibile inserimento interista raccontato da Calciomercato.it, visto che a Torino ancora non possono affondare e in previsione di un eventuale frenata per Lookman. Entrambe, però, rischiano la beffa dall’estero. Sancho potrebbe vestire un’altra maglia.

Juventus e Inter, l’Atletico Madrid scatta per Sancho: i dettagli

Sull’inglese, c’è sempre l’interessamento del Borussia Dortmund, sua ex squadra. Una pista che all’inglese farebbe piacere, eccome. Ma ce n’è anche un’altra che si sta sviluppando. L’Atletico Madrid fa sul serio.

Sancho
Juventus e Inter, l’Atletico Madrid scatta per Sancho: i dettagli – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

L’entrata in scena degli spagnoli è avvenuta da qualche giorno ormai. Si trovano conferme su quanto riportano i portali iberici, in particolare ‘Elgoldigital’ che sta preparando una offerta di prestito oneroso al Manchester United, annunciando di volersi accollare quasi tutto il lauto ingaggio del giocatore. Si attendono aggiornamenti in merito, la situazione comunque potrebbe volgere a favore dei ‘Colchoneros’ se non arriveranno risposte in tempo breve dai club nostrani.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie