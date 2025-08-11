Atalanta
De Winter arriva al Milan: i dettagli su visite e cifre

Il difensore del Genoa sta per approdare in rossonero alla corte di Massimiliano Allegri: le cifre e i dettagli dell’affare

Porte girevoli in casa Milan, dove tra entrate ed uscite qualcosa si muove soprattutto in difesa. La compagine rossonera saluta infatti Malick Thiaw in direzione Newcastle e si prepara ad accogliere l’ex juventino Koni De Winter. 

Dopo l’affare Jashari per la mediana il Diavolo piazza quindi un altro ingresso importante con una trattativa lampo che ha lasciato a bocca asciutta i rivali dell’Inter. Il calciatore belga è stato a lungo inseguito anche dai nerazzurri, ma la dirigenza rossonera ha sfruttato la situazione per aggiudicarsi il polivalente difensore. 

Quello del Milan è stato quindi un vero e proprio blitz per un calciatore che si potrebbe rivelare utilissimo nelle rotazioni difensive di Allegri che in poche ore ha trovato il post-Thiaw. Un colpo che può far comodo in più assetti difensivi, e che soprattutto a tre potrebbe essere importante.

Calciomercato Milan, visite e firma per De Winter: le cifre dell’affare

È stato proprio Allegri a fare esordire De Winter ai tempi della Juventus e lo ha fatto a margine di una sfida di Champions League nel lontano dicembre 2021. Ora se lo ritroverà al Milan col Diavolo che lo attende per chiudere l’affare.

Si attendono dunque le visite mediche del difensore che non si consumeranno nella giornata di oggi.

Atteso quindi al calciatore a Milano per la chiusura definitiva con Milan e Genoa che hanno trovato l’intesa giusta sui 20 milioni di euro più bonus. De Winter sarà dunque presto un nuovo calciatore del Diavolo.

