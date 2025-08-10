Svolta Asensio: firma con una big italiana

I francesi vogliono accelerare per quanto riguarda il destino dello spagnolo e una sua partenza nel corso delle prossime settimane è da considerare

Le strade del PSG e di Asensio sono destinate a separarsi nel corso delle prossime settimane. Come riferito da footmercato.net, lo spagnolo non rientra nei piani del club transalpino e la dirigenza proverà a trovare una soluzione nel corso del calciomercato per sbloccare anche alcune operazioni in entrata. Una situazione in divenire con una squadra di Serie A che potrebbe decidere di sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Al momento le priorità sono altre. Ma se queste non dovessero trasformarsi in realtà, Asensio diventerebbe un obiettivo di calciomercato primario vista anche la massima disponibilità da parte del PSG a cedere il calciatore anche in tempi brevi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se si potrà comunque fare un tentativo con il giocatore oppure si andrà su altri obiettivi.

Calciomercato: Asensio in Serie A, con chi firma

Il futuro di Asensio è lontano dal PSG. Per il momento abbiamo questa certezza. Non ci sono altre sicurezze visto che al momento ancora nessuna squadra ha avanzato una richiesta ufficiale per prendere l’attaccante spagnolo. Ma la situazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane anche perché i parigini spingono per una soluzione in davvero poco tempo. La sua partenza, infatti, consentirebbe di sbloccare qualche operazione in entrata.

E il Milan potrebbe tornare in corsa per Asensio. Con Vlahovic sempre più complicato e Hojlund che non sembra essere pienamente convinto della destinazione rossonera, lo spagnolo potrebbe rappresentare una buona possibilità per Tare. I rapporti con il PSG sono buoni e questo dovrebbe facilitare l’operazione. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci sono stati contatti diretti fra il club meneghino e i francesi per la punta. La priorità di via Aldo Rossi è riuscire a chiudere per un’altra punta.

Ma, in caso di fumata nera, non è da escludere che il Milan possa tornare con forza su Asensio. Lo spagnolo non rientra nei piani del PSG e verrebbe ceduto anche ad una cifra inferiore rispetto agli altri due. Una opportunità di calciomercato da tenere in considerazione nel caso in cui le operazioni principali non dovessero andare in porto. Naturalmente per adesso Asensio non è una priorità e vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro.