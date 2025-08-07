Calciomercato, niente Milan: anticipo netto per Hojlund

Una nuova occasione per conoscere da vicino il futuro di Hojlund in vista della prossima stagione. Niente Milan, ecco la sua prossima destinazione a sorpresa

L’attaccante danese non vede l’ora di fare ritorno in Serie A: spunta la nuova destinazione per Hojlund che è pronto a brillare nuovamente di luce propria. Saranno ore calde per arrivare così alla nuova destinazione a sorpresa: il Milan sembrava in pole, ma pochi minuti fa è arrivato un nuovo annuncio per la squadra del futuro.

Rasmus Hojlund è voglioso di una nuova sfida in Serie A. Nelle ultime ore è stato accostato al Milan per una nuova occasione di mercato: l’attaccante danese non vede l’ora di voltare definitivamente pagina. Dopo l’exploit con l’Atalanta, è volato così in Premier League per sposare il progetto del Manchester United. Saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata: la nuova occasione in Serie A per arrivare alle firme ufficiali. Pochi minuti fa c’è stata la svolta decisiva per una nuova soluzione immediata nel campionato italiano.

Calciomercato, sprint per Hojlund: la nuova destinazione, niente Milan

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Orazio Accomando, su SportMediaset Rasmus Hojlund è finito nel mirino della Roma: il Milan vorrebbe il prestito ma il ManchesterUnited intende monetizzare. Ora il club giallorosso potrebbe pensare ad ingaggiare l’attaccante danese in caso di addio di Dovbyk. L’attaccante ucraino è pronto per cambiare aria: Gasperini vorrebbe chiudere subito per il nuovo affare in Serie A.

Con l’allenatore della Roma c’è stato subito un feeling importanti ai tempi dell’Atalanta: ora la coppia potrebbe ritrovarsi proprio durante l’avventura nella Capitale. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare così la chiusura definitiva in ottica futura per una nuova strategia a sorpresa: ormai ci siamo per mettere nero su bianco.

La Roma ha incassato una pesante sconfitta contro l’Aston Villa: urgono rinforzi di caratura internazionale per puntare in alto. La squadra giallorossa dovrà cambiare idee di gioco avvicinandosi subito alle richieste di Gasperini che predilige una marcatura ad uomo a tutto campo. I giallorossi continuano a lavorare senza sosta per arrivare subito pronti all’inizio della nuova stagione: una sfida interessante per il Gasp che vorrebbe subito Hojlund come alternativa a Ferguson.

Tutto può cambiare a sorpresa con il club rossonero che è sempre in pole anche per Dusan Vlahovic. Saranno giorni intensi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.