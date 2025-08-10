Milan, Thiaw al Newcastle: l’erede dal Chelsea per 25mln

Il Milan è alle prese con la ricerca del nuovo difensore centrale da consegnare a Massimiliano Allegri dopo l’addio imminente ormai di Thiaw e si guarda in casa Chelsea. Affare da 25 milioni di euro complessivi. Andiamo a vedere i dettagli.

Per i rossoneri le novità in sede di calciomercato sono praticamente all’ordine del giorno. La situazione è in continuo divenire ed ora sta per accadere quello che Max Allegri non voleva che accadesse. Sin dal primo giorno, infatti, sembrava evidente che il tecnico toscano avesse una grande stima di Malick Thiaw, ma era chiara anche la posizione del club. Davanti ad una offerta ben superiore al suo effettivo valore, il tedesco sarebbe partito. E così è stato, dal momento che il Newcastle ha affondato il colpo in maniera importante e decisa.

A quanto pare, infatti, i Magpies sono arrivati ad offrire quei 40 milioni di euro che il Milan ha chiesto a chiunque dopo che Thiaw aveva rifiutato il Como. Davanti a cifre di questo tipo è impossibile non accendere il semaforo verde per una cessione ed ora si stanno valutando le alternative a disposizione per il suo erede. Ed in tal senso gli occhi si posano in casa Chelsea, club con il quale si può condurre in porto un nuovo affare. Una operazione alla Tomori. Stavolta, però, il difensore costa intorno ai 25 milioni di euro. Andiamo a vedere i dettagli.

Milan, nuovo Tomori per Max Allegri: affare da 25 milioni con il Chelsea

Serve ovviamente un calciatore che abbia la giusta esperienza e che possa reggere dal punto di vista emotivo la pressione che sa mettere San Siro. In tal senso, sono da registrare degli importanti aggiornamenti. Tra gli obiettivi che il Milan ha fissato per puntellare la linea di difesa c’è anche Trevoh Chalobah, attualmente in forza al Chelsea e reduce da una stagione particolare. Ha faticato tantissimo nella prima parte, ma nel finale si è imposto con delle ottime prestazioni. I Blues lo considerano sul mercato e, per caratteristiche, sarebbe perfetto per il Milan.

Si tratta di una pista sicuramente affascinante ed i rapporti con i londinesi sono buoni da diverso tempo. I costi di questa operazione si aggirano intorno ai 25 milioni di euro, ma non è detto che non si possano strappare delle condizioni ancor più vantaggiose. Come, ad esempio, un prestito con diritto di riscatto che metterebbe il Milan nelle condizioni di valutare l’impatto di Chalobah con la Serie A prima di affondare poi il colpo con l’acquisto a titolo definitivo. Senza dimenticare i nomi di De Winter e di Leoni, ovviamente.