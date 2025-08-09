Milan: non solo Leoni, altro derby con l’Inter

Le strade dei rossoneri e dei nerazzurri potrebbero incrociarsi sul calciomercato più di una volta. Possibile un doppio derby nel corso dei prossimi giorni

Il Milan e l’Inter sono pronti a prendersi la scena in questa fase finale di calciomercato. Dopo un periodo di stallo dove sono state fatte tutte le riflessioni del caso, i nerazzurri e i rossoneri hanno bisogno di accelerare per andare a rendere la rosa ancora più completa. L’esordio in campionato è ormai molto vicino e sappiamo come perdere punti nella parte iniziale può rendere la rincorsa agli obiettivi ancora più difficile.

Per questo motivo Milan e Inter proveranno ad essere completi ai nastri di partenza. Per farlo c’è bisogno di intervenire sul calciomercato e attenzione ad un possibile derby. Il giocatore interessa ad entrambe le compagini e quindi la sfida è destinata a partire già nel corso dei prossimi giorni. Chi la spunterà? Lo scopriremo nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Milan: sfida all’Inter per un giocatore

Per il Milan la prossima settimana si trasformerà in quella tipo. Il match contro il Bari è ormai alle porte e Allegri proverà a partire con il piede giusto. Da capire anche se il tecnico toscano potrà contare su qualche nuovo acquisto oppure dovrà attendere i giorni successivi all’esordio stagionale per riuscire ad avere la rosa a completa a disposizione.

Ora l’attenzione sembra spostarsi principalmente sulla difesa. La partenza di Thiaw in direzione Newcastle costringe il Milan a dover intervenire sul calciomercato per rendere il reparto completo. Il nome in cima ai desideri è quello di Leoni, ma in lista, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è anche de Winter del Genoa. Su entrambi dobbiamo registrare l’interesse dell’Inter in un doppio derby di calciomercato destinato ad appassionare le prossime settimane della sessione estiva.

Il Milan ad oggi ha una disponibilità maggiore rispetto all’Inter visto il tesoretto in arrivo dalle cessioni di Thiaw e Musah. Quindi, in caso di volontà di chiudere per de Winter, i rossoneri hanno un vantaggio importante. Naturalmente bisognerà capire quali saranno le scelte di via Aldo Rossi per rinforzare un reparto molto delicato come quello arretrato.

Mercato Milan: de Winter uno dei nomi per la difesa

Leoni, de Winter, Comuzzo sono tutte idee per la difesa del Milan dopo la partenza di Thiaw. Ora bisognerà capire quando Tare scioglierà i dubbi e su chi punterà. Di certo il belga del Genoa è un profilo molto più facile da raggiungere e vedremo alla fine se sarà proprio lui l’erede del tedesco.

Di certo ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri seguono ormai de Winter e Leoni per rinforzare il proprio reparto difensivo in questo calciomercato ed è pronto il derby con il Milan.