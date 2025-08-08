Milan, Thiaw verso il Newcastle: l’erede dalla Premier per 25mln

Il Milan continua a lavorare al proprio futuro ed attenzione al nome di Malick Thiaw. Su di lui è concreto l’interesse del Newcastle ed il suo erede può arrivare direttamente dalla Premier League per 25 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione in sede di calciomercato, ma seppur tra mille difficoltà Igli Tare è riuscito a centrare quasi tutti gli obiettivi che aveva indicato Massimiliano Allegri. A partire dalla grande telenovela che ha accompagnato i primi due mesi d’estate, vale a dire Ardon Jashari, fino ad arrivare a Pervis Estupinan, Luka Modric e Samuele Ricci. In tal senso, adesso bisognerà capire in maniera dettagliata e precisa che cosa accadrà con le uscite, con tanti nomi che sono coinvolti da questo punto di vista.

Il nome da tenere maggiormente in considerazione è quello di Malick Thiaw. Il tedesco, infatti, continua ad essere fortemente in bilico da questo punto di vista. Allegri lo apprezza e lo stima particolarmente, ma davanti ad una offerta importante tutto può cambiare. Ed il Newcastle fa sul serio per lui e per questo il Milan si sta preoccupando di guardarsi attorno per individuare un suo erede. Può arrivare dalla Premier League per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro ed è un calciatore che può fare la differenza in Serie A.

Milan, ecco il centrale per Allegri: nome nuovo dalla Premier League

Il Newcastle per il momento si è spinto, si vocifera, a circa 30 milioni di euro per Thiaw, mentre il Milan ne chiede di più. Si parla di una cifra che si aggira tra i 35 ed i 40 milioni. In tal senso, essendo i Magpies molto ricchi, i rossoneri devono coprirsi le spalle. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da SpazioMilan, i rossoneri avrebbero individuato in Maxence Lacroix il profilo ideale per rimpiazzare il tedesco. Andiamo a vedere ulteriori dettagli.

Attualmente in forza al Crystal Palace, si tratta di un nome che il Milan ha seguito con enorme interesse già un anno fa, prima che approdasse agli inglesi del Crystal Palace. Gli inglesi hanno speso 18 milioni per assicurarsene le prestazioni ed ora il suo valore di mercato è salito in maniera importante e, a quanto si legge, potrebbe essere necessario un investimento da circa 25 milioni.

Si tratta di una cifra importante, ma che il Milan si potrebbe permettere nel caso in cui dovesse cedere per davvero Thiaw. Insomma, si tratta di una pista da seguire con grande attenzione per il futuro dei rossoneri e per la loro linea di difesa.