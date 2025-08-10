Milan, scelto l’erede di Thiaw: decisione presa, un nome su tutti

Il Diavolo va alla ricerca del difensore per rimpiazzare il partente: ecco chi è il prescelto sul mercato

Il Milan è a una settimana dal debutto ufficiale in stagione, con l’appuntamento in Coppa Italia con il Bari che precederà l’esordio in campionato. Si capisce che i rossoneri debbano dunque cercare di ultimare il lavoro di preparazione, sul campo come sul mercato. E in questo secondo senso, il tema caldo è quello della sostituzione di Thiaw.

Il tedesco lascia i rossoneri e si rende necessario, dunque, trovare qualcuno che possa prendere il suo posto. Il lato positivo, per il Milan, è che l’incasso per Thiaw permetterà un investimento piuttosto importante nel reparto difensivo. Ci sono diversi nomi che stanno circolando. Il Milan pianifica il sorpasso all’Inter per De Winter, come raccontato su Calciomercato.it, viste le difficoltà dei nerazzurri di poter spingere per il centrale del Genoa. Ma ci sono in piedi anche le piste Leoni e Comuzzo, da tenere bene d’occhio. Su quella che potrebbe essere la scelta finale dei rossoneri, arriva una indicazione piuttosto interessante.

Milan, idee chiare per i votanti del sondaggio di CM.IT: tutto su Leoni per il dopo Thiaw

Il tema del sostituto di Thiaw è stato protagonista del consueto sondaggio proposto dalla redazione di Calciomercato.it ai propri utenti.

Su ‘X’, abbiamo chiesto quale tra i tre nomi sarebbe la soluzione più opportuna per il Milan. Verdetto praticamente schiacciante a favore di Leoni, che ha raccolto addirittura il 65,1% delle preferenze.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Con la cessione di Malick #Thiaw al #Newcastle. il #Milan va a caccia di un difensore. Quale sarebbe la soluzione migliore❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 10, 2025

Non scaldano così tanto invece gli animi gli altri nomi proposti. Solo il 22,9% dei voti per Comuzzo, ancora meno per De Winter, che ne raccoglie appena il 12%.